Este 2 de marzo de dio inicio en varias comunas de nuestro país al año escolar 2022. Miles de niños y niñas a lo largo y ancho del territorio nacional regresan a las escuelas después de dos años en que la pandemia ha complicado el proceso.

Y si bien hay algunos que tendrán su primer día el próximo lunes, este miércoles llegó un mensaje más que especial. Gary Medel revivió su infancia para dejarle un emotivo mensaje a los estudiantes de Chile y el mundo.

El Pitbull, que se entrena con el Bologna por estos días, utilizó sus redes sociales para recordar su niñez y cómo era su época de escolar. "Estos días, niños y niñas vuelven a clases. Acá les dejo un recuerdo de mi época de estudiante", señaló el defensor antes de soltar una confesión.

Gary Medel se sinceró y reconoció que no era de los mejores en clases, pero eso no impidió que demostrara su calidad como futbolista años más tarde. "No digamos que era de los más aplicados, pero le ponía empeño. Me veía bonito sí", dijo con humor.

Finalmente, el Pitbull le envió un mensaje a los escolares de nuestro país. "Les mando un abrazo a todos los que vuelven y comienzan esta nueva etapa. Aguante el colegio", cerró.

Los estudiantes de Chile vuelven a las salas de clases con la ilusión de seguir avanzando en su proceso escolar. Uno que es vital para el futuro y que, después de dos años de forma remota, recupera la presencialidad con los cuidados que se requieren por la pandemia, que todavía no ha terminado.

Revisa el mensaje de Gary Medel a niños y niñas en el inicio del año escolar