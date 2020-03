Franklin Lobos, el minero futbolista, da sus consejos para los días de encierro: "El que se queja, se queja de bruto"

Franklin Lobos es reconocido por una carrera como futbolista en equipos como Regional Atacama, Antofagasta, Cobresal y La Serena. Pero sobre todo, como uno de los 33 mineros rescatados en 2010, luego del derrumbe de la mina San José en la Tercera Región.

Fueron 69 dias los que pasó encerrado a más de 700 metros de profundidad, en una historia que conmovió al mundo y marcó su vida, al punto de que dejó la minería para siempre. "No tengo miedo, pero mi familia no quiso porque era abusar mucho de la suerte", reconoce.

Pero hoy día la motivación es otra. Millones de chilenos tendrán que pasar las próximas semanas en cuarentena, encerrados en sus casas, por el coronavirus. Y, en conversación con RedGol, Franklin Lobos hace un enérgico llamado a respetar el aislamiento.

"Nosotros estábamos obligados a estar encerrados, porque no teníamos posibilidad de salir, y ahora uno debería tomarlo así, como una obligación. Hay que tener el respeto por la gente mayor. Les queda poca vida y uno les adelantaría la muerte", explica.

- Hay gente que no toma conciencia...

"El que se queja, se queja de bruto. Tienen aire limpio, pueden ver el sol, sentarse a disfrutar el atardecer. El que no hace la cuarentena es un irresponsable de mierda no más. Nosotros no teníamos nada. Lo único que hicimos fue una dama y un dominó, y con eso nos entretuvimos. Y no estuvimos un día, estuvimos 70".

- Este encierro es bastante más amigable

"En la situación que estamos ahora hay muchas cosas para entretenerse. Tienes las redes sociales, el celular, la televisión, el cable, mil cosas. Puede dedicarse a hacer el aseo en toda su casa y si tiene una casa grande se le van a ir prácticamente las dos semanas en limpiar".

- ¿Falta solidaridad?

"Sí. Y (a los que no cumplen) deberían castigarlos con penas fuertes. No es broma. Si moríamos nosotros éramos 70 no más, pero aquí son millones en riesgo. En Italia van miles de muertos y hay que ponerse en el lugar de las otras personas, no cuesta nada estar encerrado dos semanas".