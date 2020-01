Francisco Sagredo anuncia que la ANFP se puede quedar sin presidente hoy mismo: "Moreno tiene los días contados"

Este viernes se realiza el consejo de presidentes de la ANFP y Francisco Sagrado encendió las alarmas en Radio Agricultura al adelantar que el presidente de Quilín, Sebastián Moreno, está colgando en su cargo.

“Me escribió un dirigente importante del fútbol chileno, me pidió que no lo nombrara porque me lo dijo en off”, lanzó el periodista agregando que la fuente le manifestó: “¿te digo algo? Moreno tiene los días contados en la ANFP”.

Complementa: “Le pregunté si el apoyo mayoritario (para sacar a Moreno). Estamos ahí, me contentó. Moreno la tiene muy complicado y acaba de sufrir un revés al parecer en la elección de esta directora que proponía la mesa del oficialismo”.

Las disputas internas en Quilín tienen a un grupo de clubes enfocados y unidos con objetivo de provocar la salida de Sebastián Moreno. El consejo de presidentes realizó la votación para incluir a Lorena Medel como directora de la ANFP y el proceso de sufragios determinó que la directiva de Santiago Wanderers fue rechazada.

Así las cosas, la oposición vuelve a quitarle piso al presidente de la ANFP, que según informó La Tercera, tenía contemplado dar un paso al costado si no se votaba a favor de Lorena Medel.

Tras esto, Sagredo dio a entender que incluso no sería raro que Sebastián Moreno presente su renuncia en horas de la tarde y la ANFP puede despertar sin presidente este sábado.