El Torneo Nacional terminará con Universidad Católica y Colo Colo pelando palmo a palmo el título. Los albos tienen la primera opción, mientras el equipo de Paulucci debe esperar un tropiezo de su rival para optar a la corona.

Sin embargo, esta última semana entró a jugar un nuevo actor: el Covid-19. El Cacique, que tenía una buena ventaja en la cima, podría desaprovecharla debido a la cuarentena que deben cumplir sus futbolistas tras el caso positivo de variante delta que registró días atrás.

El primer equipo de Colo Colo no estará disponible para la fecha 30 frente a Santiago Wanderers y probablemente tampoco puedan jugar varios de sus juveniles, por lo que aún se espera por una posible suspensión.

Tras el partido contra los caturros, el equipo de Gustavo Quinteros recibirá a Melipilla, luego viajará a Curicó, para más tarde enfrentarse a Unión Española en el Monumental. Rematará contra Antofagasta en el norte.

Universidad Católica, en tanto, intentará recortar distancias con cinco partidos de variada dificultad: comenzará recibiendo en San Carlos de Apoquindo a Antofagasta y luego a Universidad de Chile en el clásico estudiantil.

Luego, viajará a La Serena, se medirá con el complicado Huachipato en la precordillera y finalizará con Everton en Viña del Mar.

El fixture de Colo Colo:

02-11 Colo Colo vs Wanderers

06-11 Colo Colo vs Melipilla

14-11 Curicó vs Colo Colo

27-11 Colo Colo vs Unión Española

04-12 Antofagasta vs Colo Colo

El fixture de la UC:

04-11 UC vs Antofagasta

07-11 UC vs U de Chile

13-11 La Serena vs UC

27-11 UC vs Huachipato

04-12 Everton vs UC