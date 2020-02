Felipe Seymour es baja en Unión La Calera para enfrentar a la U

Después de conseguir una importante igualdad ante Fluminense por Copa Sudamerica, Unión La Calera trabaja con todo para enfrente a la U en el torneo nacional.

Pero no todo es alegría para los cementeros en su regreso desde Brasil ya que tiene una sensible baja para medirse ante los azules. Felipe Seymour no podrá estar ante su ex club por una lesión sufrida durante el partido.

El volante debió ser reemplazado a los 16' minutos por problemas físicos y durante las últimas horas se confirmó que tendría un desgarro que lo alejaría de las canchas por cerca de dos semanas.

Unión La Calera viajará hasta Santiago para enfrentar a la U. El duelo está programado para las 18:00 horas.