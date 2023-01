Esteban Paredes vivirá un 2023 especial. El jugador tendrá en marzo el partido de despedida como se merece en el Estadio Monumental, aunque no será el adiós definitivo, ya que todavía tiene planeado un “The Last Dance” en el fútbol profesional.

El goleador histórico de la Primera División se está preparando para jugar en la Segunda División Profesional, la tercera categoría de nuestro fútbol, nada más ni nada menos que con San Antonio Unido, club del cual es propietario desde el 2020.

“Lo que se ve no se pregunta. Me siento muy bien. Esta es la tercera semana, me he sentido bien, motivado y a esperar con ansias que empiece el torneo”, afirmó el propio ídolo albo en charla con Canal 13.

El atacante se prepara para ponerse nuevamente los botines luego de su primer retiro de Coquimbo Unido en el 2021, volviendo a la acción con un solo objetivo. “Obviamente que es subir, salir campeón, ya llevamos tres años, este es el cuarto”, lanzó Paredes.

Además, hay un récord que el ex albo puede romper en este 2023, y es el de ser el máximo goleador chileno a nivel profesional. Actualmente el récord lo tiene Osvaldo "Pata Bendita" Castro con 376 tantos, mientras que Paredes acumula 367 goles.

“Obviamente lo sé, pero no es una cosa que me mata. Lo que si me mata es poder salir campeón con San Antonio Unido”, concluyó Esteban Paredes, quien en el SAU usará nuevamente la camiseta 7 en la espalda. ¿Logrará el Tanque romper el récord de Castro y el ascenso?