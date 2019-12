Especial 2019 | Lucas Passerini, el goleador del torneo y del amor

Si hablamos de una de las figuras del torneo nacional 2019, sin duda alguna tenemos que hablar de Lucas Passerini. El argentino llegó a nuestro país sin un gran cartel para reforzar a Palestino y se destapó a tal punto que terminó como goleador del torneo.

Sus primeros pasos en el fútbol chileno no fueron para nada fáciles. Más aún pensando que cuando fichó por los árabes, venía de una temporada con Guaraní, donde tras ocho partidos disputados no convirtió goles. ¿Qué pasó en el camino que se volvió una figura clave para su equipo? Su vida dio un giro radical gracias al amor.

Alejarse de su natal Argentina parece haberle costado mucho y sería la razón por la cual no pudo rendir en Paraguay. En nuestro país la cosa tampoco empezó muy bien. El 7 de enero, Palestino anunció la llegada del atacante. Los árabes necesitaban goles ya que una semana después comenzaban su participación en Copa Libertadores, pero con Lucas no llegaron.

No fue hasta el 2 de abril y luego de casi tres meses de su presentación que Passerini pudo celebrar su primera anotación. Fue ante Alianza Lima por la tercera fecha de la fase de grupos del torneo sudamericano, donde ganaron por 3-0. Desde entonces y poco a poco fue agarrando confianza, incluso anotando en el encuentro siguiente ante O'Higgins, que terminó 1-1.

Pero el primer semestre no fue el mejor en cuanto a la cancha y terminó dos goles en el torneo nacional y dos en Libertadores (el segundo fue a Internacional de Porto Alegre). Donde sí las cosas comenzaron a salir bien fue en el amor, donde comenzó a conocerse con la presentadora de Fox Sports, Lucila Vit, quien tomaría un rol fundamental en su vida.

Con el receso de Copa América finalizado y el campeonato local en marcha nuevamente, Passerini sabía que debía rendir ahora o sumaría un nuevo fracaso a su carrera. Luego que Palestino quedara fuera de competencia en Libertadores, Sudamericana y Copa Chile, todas sus fuerzas se centraron en nuestro balompié.

Ante Huachipato, el 3 de agosto, el delantero anotó los dos goles del triunfo árabe. Fue el impulso que necesitaba y la muestra de que era posible rendir. Dos semanas después, el crack sería figura en un partidazo ante Audax Italiano en La Florida anotando su primer hat-trick en el fútbol chileno, despegando definitivamente.

Dos meses después, ante Curicó Unido en La Cisterna, Passerini nuevamente anotaría un triplete y se metería en la lucha por ser el goleador del torneo. En ese mismo momento, aquel 6 de octubre, comenzó a hacer pública su relación con Lucila a través de redes sociales.

Un partido más alcanzó a jugar antes que el torneo se suspendiera. En aquel encuentro, donde cayeron con Cobresal, anotaría su gol 14, el que lo hizo quedarse con el trofeo al máximo artillero del campeonato 2019.

Hoy, Passerini sigue negociando su continuidad con los árabes y analizando opciones para partir a otro club. Su gran rendimiento ha hecho que los grandes de Chile y algunos extranjeros pongan sus ojos en él. Para el jugador, todo se explica en el amor.

En entrevista con La Tercera, el atacante señaló que su relación con la argentina le salvó la carrera. "Desde que conocí a Lucila he dejado de ser ese pibito que estaba todo el día jugando a la PlayStation o que estaba todo el día con el teléfono. Me he dedicado más a mi cuidado personal. De verdad me ha ayudado un montón y como te digo, recién nos conocemos hace poco, tuve este cambio", explicó.

De pasar a no convertir nada a transformarse en goleador. De estar lejos de casa a enamorarse de una compatriota que lo ordenó. Lucas Passerini tendrá una gran historia para contar cuando ya esté lejos de las canchas, cuando recuerde que gracias al balón conoció a la persona que lo salvó de caer en un hoyo y rebotar de club en club como tantos delanteros. De como el amor lo levantó del piso para elevarlo hasta lo más alto del fútbol chileno.