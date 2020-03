Enrique Osses admite equivocación del VAR en el partido de Coquimbo Unido-La Serena: “Fue un error no expulsar a Cano”

Continúa el debate sobre los errores del VAR en la sexta fecha del Campeonato Nacional, pues en varios partidos los árbitros tomaron decisiones equivocadas y la tecnología no ayudó mucho en enmendar estas faltas.

En ese sentido, en el clásico entre Coquimbo Unido ante Deportes La Serena hubo una jugada que ha marcado todo el debate futbolístico, ya que cuando el encuentro iba 1-0 a favor de los Piratas el delantero Enzo Ruíz le metió un sombrerito al portero Matías Cano y marcó la paridad transitoria al minuto 55’.

Sin embargo, con el afán de evitar esa anotación, el arquero le pegó una patada a la altura del estómago que el juez Cristián Garay junto al VAR determinaron que era solo para tarjeta amarilla.

Ante esta situación, el presidente de la Comisión de Árbitro de la ANFP, Enrique Osses, conversó con el diario El Mercurio y reconoció que ese fue un grave error del cuerpo arbitral, porque el guardameta de Coquimbo debió ser expulsado.

“Fue un error no expulsar a Cano. No quiero desligar de la responsabilidad al árbitro de campo, quien no logró apreciar claramente la jugada: cuando Ruiz punteó el balón, él dividió la atención entre el contacto con el portero y el área, donde se podía producir una nueva situación en la disputa de gol”, partió expresando.

Agregó que “Garay decidió amonestar a Cano y los árbitros del VAR lamentablemente cometieron un error de interpretación, no vieron la jugada en su contexto y decidieron erróneamente no llamar al árbitro central para que analice la situación”.

Finalmente, el partido terminó favorable para Coquimbo Unido por 2-1 ante La Serena. Además, esta es la segunda vez, en seis fechas disputadas, que Osses debe salir a dar explicaciones de los errores del VAR, porque en el partido entre Colo Colo y Universidad Católica no le cobraron un evidente penal a los Cruzados.