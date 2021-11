Santiago Wanderers sentenció sus opciones de mantener la categoría y pese a que el Campeonato Nacional aún no llega a su fin, es el primer descenso a la Primera B. Los Caturros pagaron caro los errores en el inicio del torneo y bajarán de categoría la próxima temporada.

Emiliano Astorga fue uno de los elegidos para levantar el mal momento que arrastraba el club porteño y logró sacar varios puntos para meterse en la pelea por la salvación. Sin embargo y pese a los esfuerzos, la directiva optó por sepultar al plantel, obligó al DT a jugar con juveniles y los condenó a una vez más pelear por el ascenso.

El técnico fue despedido luego de negarse a aceptar las exigencias de la directiva, algo que repasó en conversación con LUN. "Por supuesto (que quería seguir). Esa era mi idea a pesar de que era difícil salvarse del descenso por la mala campaña que tuvo el equipo en la primera rueda. Pero yo tenía fe en que podíamos dar la batalla hasta el final. Ganamos muchos puntos en la segunda rueda y teníamos alguna opción. Poca, es verdad, pero había que pelearla".

Astorga recalcó que de Wanderers "me echaron", lanzando una fuerte crítia a Reinaldo Sánchez y compañía. "Sabía que eso pasaría porque los nuevos dueños anunciaron cuando llegaron que querían jugar con futbolistas de las inferiores".

"Después del partido que perdimos con Colo Colo, los dirigentes anunciaron que jugarían el resto del torneo con ellos y me dijeron sobre el caso de Sebastián Ubilla, al que no tenía que considerar porque, si jugaba un partido más, se le renovaba automáticamente el contrato y no querían que pasara eso. Yo les dije que no estaba de acuerdo con estas determinaciones porque nunca he aceptado que me hagan el equipo. Y al otro día me llamaron para finiquitarme", agregó.

Una vez se selló su salida, Astorga salió para dar paso a la llegada de Moisés Villarroel, quien saldría horas más tarde para finalmente anunciar a Jorge Garcés. "No me arrepiento. Yo me fui con mis principios en alto. Los dirigentes no pueden hacer el equipo. Para eso está el entrenador", enfatizó.

Lo ocurrido con la directiva de Wanderers es algo que el técnico no quiere vivir nunca más, al punto de exigirlo donde sea que dirija en el futuro. "Me da lo mismo dirigir en Primera o en la B, pero sí con una condición: ser yo el que arme el equipo. Casi siempre he trabajado en equipos armados por otros entrenadores y ahora quiero hacerlo yo, a mi pinta".

Padre a los 61 años

Pese al crítico momento que estaba viviendo junto a Santiago Wanderers, Emiliano Astorga está feliz. No por lo futbolístico, sino por una tremenda noticia que recibió mientras estaba con los Caturros: a sus 61 años, será padre.

"En plena crisis de Wanderers supe que sería papá de nuevo", reveló el técnico. "No fue algo que estábamos buscando con mi señora, pero estamos súper felices, en especial mi hija Fabiana que está esperando tener una hermana o hermano pronto", agregó.

Astorga no pudo tener los resultados que quería junto a Santiago Wanderers, pero sin duda alguna su vida le tenía preparada otra tarea. Eso sí, deja claro que del fútbol no se mueve y quiere una revancha. ¿Dónde te gustaría verlo dirigir?