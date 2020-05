El virus revela la faceta más ecológica de Gary Medel: "La naturaleza nos dio una campanada de alerta"

La presencia de Gary Medel como protagonista de la campaña solidaria en favor de la Cruz Roja cobra más relevancia con la palabra del Pitbull, que en entrevista con el Corriere dello Sport reveló sus inquietudes en tiempos de pandemia.

"No tengo miedo por mí, más bien me preocupo por mis familiares y por la gente que amo. Eso sí, los problemas climáticos me preocupan", aseguró el capitán de la selección chilena, que se encuentra actualmente confinado en Bologna.

"El medio ambiente está pidiendo atención, este virus es una señal clara que no podemos pasar por encima. La naturaleza ha hecho sonar una campanada de alerta y obliga al mundo a detenerse", explicó Medel en una profunda reflexión.

"Tengo muchos deseos de volver a jugar. Adoro mi profesión, pero en este momento me doy cuenta de que el fútbol no está arriba en la lista de prioridades del mundo. Primero hay que ocuparse de la salud de las personas, esperando que todo mejore", matizó.

El momento que vive el mundo ha sido clave. "La pandemia me ha enseñado que tenemos que volver a preocuparnos por las cosas simples de la vida, a valorarlas de nuevo, y dar lo mejor de nosotros a quienes lo necesitan", asume.

Es un Pitbull íntimo y decidido. "Siempre me he sentido libre de elegir en mi vida. En general hago todo lo que siento de corazón. Afortunadamente tengo la posibilidad, también económica, de hacer mis proyectos y de construir algo bonito para la familia", enfatizó.

"La pandemia me ha enseñado que tenemos que volver a preocuparnos por las cosas simples de la vida".

Por último, se refirió a la campaña solidaria que lidera junto a Arturo Vidal. "No todos contamos con la suerte de tener una buena situación económica y eso es algo que debemos tener en cuenta", subraya.

"Arturo y yo somos muy amigos, hablamos todos los días. Organizamos una campaña y estamos muy felices por tantas donaciones que hemos recibido. La gente ha demostrado sensibilidad y una gran unidad nacional. Por lo demás, ahora el tema de debate es la salud de todos en Chile, , más que el fútbol", concluyó el capitán de la Roja.