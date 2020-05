Dirigente de Rangers y situación de Sebastián Moreno: “Deberá continuar como presidente de la ANFP por 60 o 90 días más”

Una compleja situación se está viviendo en la casa del fútbol chileno, porque el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, está viviendo la rebeldía de varios clubes y, por lo mismo, se está especulando que llamará a elecciones para poder renunciar a su cargo.

En ese contexto, Jorge Yunge, dirigente de Rangers de Talca, en conversación con radio Agricultura, se refirió a esta situación y sostuvo cuál fue el principal pecado en la gestión de Moreno al mando del fútbol chileno.

“El mayor error que cometió fue tener problemas de comunicación con los clubes. El directorio se debe a los clubes y no viceversa”, expresó el dirigente.

“Todos los clubes tienen un solo objetivo de solucionar todo esto de la manera más tranquila posible y llamar a elecciones, porque está claro que hay una crisis en el directorio. Tienen que venir cambios, pero no se puede hacer de un minuto a otro”, complementó.

Al ser consultado cuál es el procedimiento para que asuma un nuevo directivo la ANFP, señaló que “va a tener que continuar como presidente (Moreno) por 60 o 90 días más. Esto no es llegar y decir ‘váyanse todos para la casa. Esto debe tener un tiempo de transición”.

Finalmente, sobre si existe un candidato para asumir el cargo de Moreno fue tajante y sentenció que “hoy no me quiero aventurar ningún nombre, pero me encantaría que hubiese una lista única de unidad”.