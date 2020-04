Diego Sánchez repasa su estadía en Unión Española: "Es un club que amo, me hice hincha"

Diego Sánchez encontró su lugar en el mundo en Unión Española. Tras pasos por Palestino, Unión y Deportes Temuco, Barnechea y Unión San Felipe, el Mono llegó a Santa Laura en 2013 y alcanzó el Torneo de Transición en su primer campeonato como hispano.

De ahí en adelante, Sánchez se ha transformado en un referente del cuadro de colonia y se ha mantenido como titular durante siete años. En conversación a través de sus redes sociales, el portero confesó cómo ha sido su estadía en Plaza Chacabuco.

"Mi estadía en Unión Española ha sido hermosa, más allá de los momentos buenos o malos momentos personales, todo ha sido enseñanza y aprendizaje. Estar en un equipo grande es complicado, porque se siente el día a día en este equipo. Es un club que amo, me hice hincha y quisiera estar el máximo de años acá. Me ha dado muchísimas alegrías y tristezas que me han permitido crecer como deportista, hombre y persona", señaló el Mono.

Diego Sánchez fue campeón con Unión en 2013

Sobre sus técnicos en Unión, Sánchez señaló que "me marcó José Luis Sierra, porque fui campeón en Primera División gracias a su confianza. Me bancó bastante, también Martín Palermo, pero el “Coto” me marcó en mi carrera deportiva y en mi vida".

Además, recordó su breve paso por la selección chilena y definió a sus ídolos en el fútbol: "Es una experiencia que no se te olvidará nunca (la Roja). Te dan ganas de seguir trabajando para volver. Creo que en el momento que fui era la mejor selección de todos los tiempos que hemos tenido, entrenar todos los días con ellos fue bastante soñado".

"Mi ídolo es el Mono Burgos, mientras que si debo nombrar a alguien vigente Gianluigi Buffon o Manuel Neuer que son demasiados buenos y están insertos en la historia del fútbol", agregó.

Finalmente, el golero se refirió a su continuidad en Unión Española e hizo un llamado a priorizar la salud en medio de la pandemia: "Estoy en un momento muy lindo, no me da para pensar en otro equipo. Estoy siendo capitán, estoy pasando momentos buenos, por eso no tengo cabeza para estar pensando en otra escuadra".

"El fútbol se tiene que reanudar cuando se pueda, no hay que apurar nada. Antes de todo hay que priorizar la salud, la familia ante todo. Nosotros estamos con ansias de jugar, pero esto va de la mano con el virus, no hay nada que apurar y debemos esperar lo que sea para volver tranquilos", cerró.