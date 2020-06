Deportes La Serena es el tercer club chileno en volver a los entranamientos

El volver a los entrenamientos en Chile se ha tornado complicado, sin embargo ya van tres clubes que, con todas las medidas sanitarias, han vuelto a entrenar en una cancha de fútbol.

En primera instancia fue Huachipato, después le tocó a Deportes Antofagasta, mientras que hoy se supo que Deportes La Serena también registra la vuelta a las prácticas en plena pandemia.

La situación en Chile no mejora, no obstante hay regiones donde el covid-19 no ha pegado tan fuerte como en Santiago, es por eso estos tres clubes han tomado la decisión de volver con los resguardos.

Entrenamiento de La Serena

Los entrenamientos de Deportes La Serena lo informó el periodista Carlos Rivera en su cuenta personal de Twitter. "Deportes La Serena comenzó con la fase inicial del retorno a las prácticas. Los Granates antes de ingresar al césped sintético del complejo deportivo desarrollan el protocolo sanitario", escribió.

No se descarta que la próxima semana hayan nuevos clubes que se sumen a esta iniciativa. Se especula que Coquimbo Unido y Universidad de Concepción también vuelvan.

