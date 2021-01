Cristián Basaure y el presente de La Calera: "Ha tenido varias oportunidades de reducir la distancia con la UC"

Unión La Calera recibe a Deportes Iquique este jueves a las 20:00 en el Estadio Nicolás Chahuán. Los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda tienen 55 puntos en el Campeonato Nacional, sólo tres menos que la Universidad Católica. Cristián Basaure analiza la realidad de los Cementeros.

El comentarista afirma que La Calera ha dejado pasar varias veces la oportunidad de tomar más protagonismo en su lucha con La Franja: "Ha sido bueno lo de Calera, me gusta mucho la propuesta de Vojvoda, tiene más jerarquía, también en jugadores (que Iquique). Vamos a ver si agarra la posta, porque ha tenido varias opciones de reducir la distancia con Católica y no se ha consolidado, no ha logrado los tres puntos", dice en RedGol en La Clave.

Por su parte, muestra su tristeza por el presente de los visitantes, quienes están últimos en ambas tablas: "Me da lata con el Flaco (Cristián) Leiva, porque le tengo cariño. El tipo salió de las selecciones menores y agarró un fierro caliente. Las primeras fechas tuvo cambios el equipo, comenzó a sumar puntos, pero después cayó en un vaivén futbolístico y se terminó confundiendo".

En esa línea el profesional cree que los Dragones Celestes son "un equipo que juega bien, se genera, pero tiene poco gol". Basaure pone sus fichas en Matías Donoso como '9': "Vamos a ver si se prende, si el equipo genera para él, porque le faltaba ese finalizador", asegura.

"Estaba jugando (César) Huanca que hace rato no convertía, (Michael) Fuentes que llegaba arriba, pero no tiene mucho gol, (Álvaro) Ramos que se había lesionado. El gol de Donoso es una carta esperanzadora, porque se le reducen las opciones en la dos tablas y tiene que sí o sí ir a ganarlo", cierra.