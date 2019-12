Coto Sierra cuenta detalles de las amenazas a Mago Jiménez en Arabia: "Algo así no pasa en Emiratos o Qatar"

José Luis Sierra está en Chile para las fiestas de fin de año mientras decide su futuro como entrenador. Su última aventura fue en el Al Ittihad de Arabia Saudita, un segundo ciclo que estuvo lejos del primero, donde se transformó en ídolo del Tigre.

Y ahí convivió un tiempo con tres viejos conocidos del balompié nacional: Carlos Villanueva, Emiliano Vecchio y Luis Jiménez, aunque este último se devolvió rápidamente a Palestino luego de un desagradable episodio de desconocidos con su familia.

"Una cosa así en Emiratos Árabes o Qatar no va a pasar nunca. En Arabia Saudita el fanatismo es distinto. Luis estaba bien, hizo un gol en un partido de octavos de final. Creo que las redes sociales tienen cosas muy positivas, pero también muy negativas. Que le haya pasado esto, uno nunca sabe. En Chile uno más o menos conoce, pero que pase en Arabia Saudita, es complicado", comentó el Coto en el programa Todos Somos Técnicos, de CDF.

Además, puntualizó que "nunca se supo de dónde vino. Uno no sabe quién maneja las redes sociales. Puede ser un niño o cualquiera. Es muy complicado".

Sobre el Piña, manifestó que "Carlos tuvo dos temporadas, cuando estuve yo, muy buenas. Fue elegido mejor jugador del campeonato. En la tercera llegó un entrenador que vive el fútbol de otra manera, Bilic, hoy es puntero en la Championship con el West Brom. No le fue bien y marginó a Carlos. Después volvimos, retomó protagonismo y ahora está con un entrenador holandés que fue ayudante de Rijkaard en Barcelona. No sé qué irá a pasar con él. Es un tremendo jugador".

¿Está en su mira la Roja? "La selección depende mucho de lo que busquen para ella. Qué se quiere hacer, cuál es el proceso, en qué consiste. No digo que es el objetivo final. Yo no viví la etapa de Fernando Riera, pero Manuel Pellegrini debe ser el chileno más exitoso del último tiempo y no ha dirigido la selección. Por algo será", meditó el mundialista.

Finalmente, expuso sobre lo mismo que "es un bonito desafío. Si los clubes son un lío la selección lo puede ser multiplicado por todo. Pero decir cuándo es el momento, no lo sé".