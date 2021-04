Héctor Tapia alaba el rol de referente de Esteban Paredes en Coquimbo Unido: "Habla y enseña a los más jóvenes"

Luego de semanas de espera, este sábado arranca oficialmente la temporada 2021 de la Primera B. Y uno de los equipos que tendrá todas las miradas encima será Coquimbo Unido, que luego de descender se reforzó con todo.

Los piratas sumaron a nombres como Jean Beausejour, Carlos Carmona y Esteban Paredes para intentar volver cuanto antes a la máxima categoría de nuestro país. Y es justamente el último de estos quien está asumiendo un rol importante dentro del plantel.

Este jueves Héctor Tapia conversó con los medios y al ser consultado por RedGol sobre la faceta del ex visogol, aseguró que está ayudando a los más chicos. "Lo veo bien, muy motivado, con muchas ganas de hacer goles, super competitivo y referente de sus compañeros. Constantemente está hablando, enseñándole a los más jóvenes y contagiando que es tremendamente importante".

Esteban Paredes junto a sus compañeros en Coquimbo Unido. Foto: Coquimbo Unido

Para Tito, Paredes da el ejemplo en todo sentido. "Ellos (junto a Jean) son los primeros en llegar, los últimos en irse, teniendo un alto nivel de exigencia e intensidad en los entrenamientos que los ha llevado a tener las carreras que han tenido. No veo que flaqueen o que no se entrenan de la misma forma, incluso los veo que están pasando por un buen momento".

En la misma línea está Beausejour, que no podrá estar ante Deportes Iquique (suspendido) pero ha mostrado sed de revancha. "Será una lástima no contar con él en el inicio. Tiene jerarquía y recorrido, lo he visto con una buena pretemporada. Tiene mucha ambición para este año y mientras más motivado esté, será mejor para nosotros como equipo. Lo malo de parte nuestra nos da incluso otra semana para seguir preparándolo para el partido contra Barnechea".

Pese a contar con grandes nombres en sus filas, Tapia no descarta nuevos nombres. "Por lo que hemos conversado con la dirigencia, todavía no se cierra. Ellos están realizando las gestiones para poder contar con los últimos refuerzos, nos hemos dedicado en trabajar con la gente a disposición".

Finalmente el DT adelantó lo que será el duelo ante Deportes Iquique. "Hemos concentrado en la semana en nuestro funcionamiento, en enfatizar puntos que para nosotros son importantes. Sabemos que es un equipo fuerte, con jugadores con recorrido , pero será importante que podamos imponer nuestro términos, someter al rival llevando el partido como lo queremos jugar y empezar bien".