Jugador de Coquimbo Unido reclama a la ANFP por la programación del torneo: “Pedimos que las bases sean parejas para todos”

Todos están hablando de la gran hazaña de Coquimbo Unido en la Copa Sudamericana, pues este miércoles avanzó a las semifinales del certamen y se convirtió en el único equipo chileno en competencias internacionales.

En ese sentido, Federico Pereyra, defensor Pirata, conversó con Deportes en Agricultura sobre esta histórica clasificación y aseguró que “estamos viviendo una experiencia muy linda, son sensaciones únicas. No es para todos jugar estas instancias en la que estamos nosotros. Algunos futbolistas tienen la opción de jugarlas muchas más vences. Nosotros somos unos privelegiados. Es algo único en la que supimos hacernos fuertes, supimos sufrir porque no fue nada de fácil ante un equipo copero y de mucha jerarquía. Supimos plasmar nuestra idea, aguantar el resultado y pasar de llave”.

Al ser consultado sobre la poca flexibilidad que ha tenido la ANFP en la programación de los partidos de Coquimbo, a diferencia de otros equipos como Universidad Católica para afrontar la competencia internacional, expresó que:

“Nosotros competimos en ambos torneos de la misma manera, somos los mismos jugadores. En un lado se nos está dando mucho más, porque nos tocó superar cuatro llaves y en las cuatro fuimos victoriosos, con tres victorias como visitantes. Estamos haciendo un buen papel en el plano internacional”, dijo.

“En el plano local queremos hacer lo mismo, queremos transmitir el mismo juego, pero lastimosamente no estamos recibiendo la misma generosidad y la posibilidad de poder llegar de la misma manera a los partidos, porque este grupo está haciendo un esfuerzo gigante en representar a Coquimbo y a Chile en el plano internacional”, agregó.

“Nosotros no sé si estamos pidiendo ayuda, lo que pedimos que las bases sean parejas para todos. Somos el único equipo que no para de hacer un esfuerzo gigante: nos comimos ocho horas de viaje a Barranquillas, fuimos, jugamos con un clima duro, volvimos luego de otras ocho horas de viaje, aislados 24 horas por el PCR, jugamos el clásico ante La Serena, luego otra vez con Junior, el domingo jugamos con O’Higgins y luego nos programaron para el miércoles 23 ante Antofagasta”, explicó.

Federico Pereyra de @coquimbounido en @deportes921:



"Solo pedimos que sean justos y que hagan bien las reprogramaciones para Coquimbo".



“Creo que no se está siendo muy justo con nosotros. Más encima enfrentamos a un O’Higgins que el último partido que jugó fue ante Huachipato hace 10 días atrás, y Coquimbo viene con dos viajes y cuatro partidos en el lomo. Me parece que no sé si la palabra es ayudando, pero no nos están poniendo las cosas muy fáciles”, complementó.

“Nosotros no somos robot, el cuerpo pasa un poco de factura, somos un plantel corto, no tenemos grandes jerarquías, pero sí el conjunto hace mucho para la fuerza de este equipo (…) El único que siempre pone la cara, no se queja y viene haciendo un esfuerzo mucho más que otros equipos es Coquimbo Unido”, sentenció.

Recordemos que Coquimbo Unido enfrentará a Defensa y Justicia en la ronda de los cuatro mejores de la Sudamericana.