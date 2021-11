Johnny Herrera colgó los guantes y asumió labores como comentarista deportivo. Participa como titular en el panel de Todos Somos Técnicos y también en Pasaporte Qatar, ambos espacios de TNT Sports y, tal como pasaba cuando jugaba, el ídolo de Universidad de Chile mantiene su estilo ácido a la hora de criticar generando más de alguna polémica .

Pero, ¿qué le ha parecido más llamativo en su ingreso a los medios? “Me llama la atención que en el fútbol nacional le tienen miedo a criticar a los equipos grandes. Por ejemplo, todas las dudosas en mi medio son para Colo Colo. ¿Tanto miedo a la crítica le tienen?”, comentó el exportero en diálogo con el web show Fanáticos de la Previa de Radio Agricultura.

Pero no lo centra sólo en el Cacique. “Una vez adentro, cuando vienen las polémicas, el fue penal o no, fue expulsión o no, hay un medio a criticar a Colo Colo, a la U. De eso me di cuenta, jamás lo habría imaginado. Los periodistas son como ‘dueños de la verdad’ y le tienen miedo a que te hagan mierda por redes sociales, es un pánico generalizado a la hora de criticar a los equipos grandes. Me da lata, porque cómo lucha el resto de los equipos”, complementó.

Finalmente, recalcó que le llamó la atención porque “antiguamente no era partidario de ver los programas deportivos, en mis últimos 10 años. A los 20 años los veía todos, me gustaba saber hasta cómo salí en la foto, era como Pinilla. Después no estaba ni ahí”.