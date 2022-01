Si hablamos de argentinos que llegaron a nuestro país y se ganaron su lugar en el corazón de los hinchas, el nombre de Lucas Simón salta a la mesa de inmediato. El trasandino tuvo su primera experiencia en nuestro país en 2011 y desde aquella epoca sumó paso por varios elencos del fútbol chileno desde el Campeonato Nacional a la Primera B.

Su última experiencia la tuvo el año pasado, cuando estuvo en Deportes Valdivia. Tras ello se fue de regreso al otro lado de la cordillera para defender los colores de Nueva Chicago, club con el que ya terminó su vínculo.

A sus 35 años, recibió una gran noticia para el cierre de su carrera tras confirmarse que el delantero recibió la nacionalidad chilena. En conversación con RedGol, el goleador revela que es un compatriota más.

"Me avisaron ayer, llamé al consulado en Argentina y me dijeron que ya figuro como chileno en el sistema. Estoy muy contento", reconoció con alegría.

Ante esto, Lucas Simón no esconde sus ganas de volver al fútbol chileno. "Me gustaría volver, ahora terminé mi contrato hace unos días en Nueva Chicago así que soy jugador libre. Me vino bárbaro esta noticia porque era algo que esperaba hace mucho tiempo".

Se ilusiona con volver a Cobreloa

Uno de los clubes que defendió Lucas Simón en nuestro país es Cobreloa. Desde el año 2017 al 2019, intentó volver a la Primera División, aunque sin éxito. No obstante con el actual mercado y la llegada de Emiliano Astorga, se ilusiona.

"Vi que está Emiliano, sé que llegaron jugadores importantes y espero que les vaya bien este año. Emiliano es un gran entrenador, la tiene clara. Seguramente le irá muy bien. Estuve con él en Unión La Calera y Palestino", señaló.

Al ser consultado por sus ganas de volver a los Loínos, el artillero no duda. "Yo a Emiliano lo conozco bien, es una gran persona y buen entrenador también. Cuando ha estado en otros equipos me ha llamado y no se dio porque estaba con contrato. Si está en sus planes o de la gente de Cobreloa, saben cómo contactarme", cerró.

Lucas Simón ya es un chileno más y, a sus 35 años, espera por alguna oferta desde nuestro país para seguir en las canchas. ¿Será Cobreloa su próximo destino? El tiempo dirá.