Mauricio Viana niega complot tras la renuncia de Víctor Rivero en Wanderers: "Nunca pedimos días libres"

El peor equipo del Campeonato Nacional 2021 ha sido Santiago Wanderers, que está colista en la tabla de posiciones, con un punto, tras nueve partidos disputados, y además, quedó eliminado en la Copa Chile.

El cuadro Caturro vive una dura crisis deportiva, que provocó la partida de dos entrenadores, primero de Ronald Fuentes y luego de Víctor Rivero, quien partió en medio de fuertes rumores.

Pasa que en El Mercurio de Valparaíso indicaron que el estratega dejó el cargo tras una diferencia con el plantel, que exigía días libres durante el receso por la Copa América.

El conflicto lo enfrentó este martes el capitán del elenco porteño Mauricio Viana, quien aseguró que todo lo expresado en el citado medio es falso.

"No es efectivo que tuvimos diferencias. Las supuestas conversaciones que dice El Mercurio hace referencia a que pedíamos días libres. Para que sepan de mi versión, yo sigo entrenando y defendiendo esta camiseta. Lo que se habla de Víctor está muy alejado de la realidad, porque nunca hemos pedido días libres", indicó el ex Sporting Cristal.

Viana ha sido uno de los mejores de Wanderers - AgenciaUno

Luego, el portero habló del nivel mostrado en la cancha durante 2021: "nos hacemos responsables de que no estuvimos a la altura con Ronald y que no concretamos los resultados con Víctor. Sigo responsabilizándonos como jugadores por no alcanzar los objetivos definidos a principio de año".

Por último, Mauricio Viana valora las condiciones del entrenador interino Moisés Villarroel, a quien apunta para seguir en el cargo de DT.

"Es solamente mi opinión personal, no estoy postulando a nadie. Todos mis valores: ser honesto, frontal, ser una persona que entrega todo por el club y amar más a Wanderers me lo enseñó Moisés Villarroel. Cuando él era capitán, yo veía todas las cosas positivas que hacía para replicarlas, por eso creo que Moisés es la persona indicada para salir de este mal momento", cerró.