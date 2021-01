El duro análisis de Luis Jiménez: "El fútbol chileno está mal manejado"

Una de las grandes figuras del fútbol chileno en las últimas temporadas ha sido el volante ofensivo de Palestino Luis Jiménez, quien demostró toda su vigencia tras regresar desde Medio Oriente.

De hecho, el Mago fue la gran figura de los árabes el pasado lunes, cuando vencieron por 3-2 a Universidad Católica, con un triplete del ex jugador de Lazio.

El ex seleccionado nacional cuando habla dice mucho, y en diálogo con radio La Clave realizó un crudo análisis del fútbol chileno, señalando que le parece que va de mal en peor la actividad en el país.

"El fútbol chileno no va mejorando, por lo que yo he visto en los últimos años creo que está mal manejado, y no hablo de algo en particular, hablo del fútbol chileno en general, hay cosas muy raras, los equipos chilenos pasan de grupo muy difícilmente en las competiciones internacionales, no hay proyecto en los clubes", dijo en primera instancia Jiménez.

El Mago Jiménez fue la figura ante la UC - AgenciaUno

Luego, siguió con sus palabras, indicando que el problema es de base, ya que no hay proyectos importantes en las divisiones inferiores.

"El fútbol de formación prácticamente no existe, la mayoría de los clubes ve el fútbol de cadetes como un gasto y no como una inversión, entonces qué podemos esperar cuando se ve algo así. Si tú quieres tener buenos jugadores, debes invertir, y si lo ves como un gasto, obviamente vas a gastar menos, es simple", remató.

Luis Jiménez espera seguir siendo vital en Palestino, que desde la llegada de José Luis Sierra tuvo un gran avance en el Campeonato Nacional.