Clásico universitario ya tiene fecha y hora: Se conoce la programación de las jornadas 12, 13 y 14

Con la jornada 11 del Campeonato Nacional ya disputándose, en la que destaca el duelo entre Universidad Católica y Colo Colo en partido de candidatos al título, ahora ya se conoce la programación de las fechas 12, 13 y 14 que tiene entre su encuentro estelar el clásico universitario entre los Cruzados y Universidad de Chile.

Para este compromiso, el equipo de Gustavo Poyet ya habrá atravesado una de las partes más complicadas de su calendario tras el enfrentamiento ante los albos y la definición de la serie ante Palmeiras en los octavos de final de la Copa Libertadores, en la que ya cayeron 1-0 en la ida en San Carlos de Apoquindo.

El cuadro azul es una incógnita total pues no queda claro si para el compromiso llegará con Esteban Valencia como su entrenador. Entre tanto, este duelo se toma el protagonismo de las jornadas que están por venir en el Campeonato Nacional. Otro de los partidos destacados es el Colo Colo ante Audax Italiano en duelo de la parte alta de la tabla.

Programación oficial de las fechas 12, 13 y 14 del Campeonato Nacional

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal

Fecha 13

Audax Italiano vs Everton - El Teniente - Martes 27/07 - 19:00 horas

Cobresal vs Deportes Melipilla - El Cobre - Miércoles 28/07 - 11:00 horas

Unión Española vs Huachipato - Santa Laura - Miércoles 28/07 - 15:30 horas

O'Higgins vs Curicó Unido - El Teniente - Miércoles 28/07 - 18:00 horas

Unión La Calera vs Palestino - Nicolás Chahuán - Miércoles 28/07 - 20:30 horas

Deportes Antofagasta vs Universidad Católica - Calvo y Bascuñán - Jueves 29/07 - 12:30 horas

Santiago Wanderers vs Colo Colo - Elías Figueroa - Jueves 29/07 - 15:00 horas

Universidad de Chile vs Ñublense - El Teniente - Jueves 29/07 - 19:00 horas

Equipo libre: Deportes La Serena

Fecha 14

Huachipato vs Unión La Calera - Cap Acero - Domingo 01/08 - 11:00 horas

Palestino vs Unión Española - La Cisterna - Domingo 01/08 - 13:30 horas

Universidad de Chile vs Universidad Católica - El Teniente - Domingo 01/08 - 16:00 horas

Deportes La Serena vs Deportes Antofagasta - La Portada - Lunes 01/08 - 15:00 horas

Ñublense vs O'Higgins - Nelson Oyarzún - Lunes 01/08 - 18:00 horas

Curicó Unido vs Santiago Wanderers - La Granja - Lunes 01/08 - 20:30 horas

Everton vs Cobresal - Sausalito - Martes 02/08 - 20:30 horas

Equipo Libre: Audax Italiano