Bryan Carvallo revela que problemas familiares afectaron su paso por Colo Colo: "Te agarran más fuerte al no estar jugando"

Bryan Carvallo prometía ser una de las revelaciones de la cantera de Colo Colo, pero tras su debut en 2014, nunca logró convencer y terminó saliendo para tener aventuras en Deportes Antofagasta, Necaxa y Everton.

Ahora, el mediocampista tendrá un nuevo desafío defendiendo a la U de Conce, pero no olvida lo ocurrido en el cacique. En conversación con La Estrella de Concepción el jugador señaló que "últimamente me han pasado cosas de las que he recapacitado. Cuando uno es más chico no se da cuenta de que en el fútbol no todo es buena vibra y onda".

Fue ahí que Carvallo reveló que la situación en su círculo cercano estaba mal y eso le pasó la cuenta en su juego. "Pasaron cosas familiares, en mi interna, que obviamente te agarran más fuerte al no estar jugando y te afectan”.

Pese a ello, Yitán es optimista de lo que pueda hacer junto al campanil en la lucha por no descender. "Este es un paso importante en mi carrera, por la situación en que está el equipo. Personalmente quiero seguir jugando, ya que estoy en una edad en la que tengo que demostrar cosas importantes".