Agenda de futbol: Horarios y dónde ver en vivo los partidos de este sábado 13 de junio

Un fin de semana especial se nos viene con respecto al deporte, y es que los regresos de varias figuras y de la actividad en ligas importantes es lo que nos trae la agenda futbolera.

Y para este sábado las emociones serán constantes y sin pausa, ya que la Bundesliga, la liga española y la Copa Italia nos tienen preparados encuentros de alto vuelo y totalmente imperdibles para los hinchas del futbol.

Y es que tras tres largos meses, Alexis Sánchez y Arturo Vidal volverán a la cancha con sus respectivos equipos y ambos protagonizarán la tarde sabatina.

Las celebraciones, con distancia social claro, volverán al Barcelona. Vidal regresa a la cancha en el tramo final de la liga española, donde lucha por la copa. (Foto: Getty)

Pero primero la agenda trae las definiciones de la liga alemana. Esto porque podría ser una fecha clave con los compromisos de Borussia Dortmund vs Fortuna Dusseldorf y Bayern Múnich vs Borussia Monchengladbach.

Temprano saldrán los Black and Yellow a buscar una victoria, pero si no lo logran, los Bávaros podrían coronarse campeones en su choque del medio día. Si ese no es el caso, un triunfo podría dejarlos con un pie y medio en el trono de campeones.

Ya para la tarde están los "redebut" de los chilenos. Primero será Alexis quien desafíe con su Inter de Milán al Napoli en la semifinal de vuelta de la Coppa Italia, donde deben remontar un 1-0.

Y pegadito una hora después, Arturo Vidal saldrá con el Barcelona a visitar al Mallorca en el regreso de La Liga, donde deberán dar vuelta la página de la cuarentena para enfocarse en su lucha por el título con el Real Madrid.

Grandes partidos y que se suman a una agenda completa que también tendrá futbol del recuerdo y el Torneo eSports de CDF.

Revisa a continuación la agenda completa del día sábado 13 de junio:

Agenda futbolera sábado 13 de junio Hora Partido Canal 9:30 Wolfsburgo vs Friburgo (en vivo) Fox Sports Básico 9:30 Dusseldorf vs Borussia Dortmund (en vivo) Fox Sports 1 9:30 Hertha Berlín vs Frankfurt (en vivo) Fox Sports 2 12:30 Bayern vs Borussia M'gladbach (en vivo) Fox Sports 1 15:00 Napoli vs Inter de Milán (en vivo) Rai Italia DirecTV Sports 15:00 Había una vez TVN 16:00 Mallorca vs Barcelona (en vivo) ESPN 2 18:00 Final Mundial 1982: Italia vs Alemania CDF Premium y HD 20::00 Torneo Entel eSports Celebrity: Julián Elfenbein vs Ariel Levy (en vivo) CDF Premium y HD