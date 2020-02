ANFP designa a los árbitros para la tercera fecha del Campeonato Nacional

La ANFP designó los árbitros para los nueve partidos de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2020. Además, también se dieron a conocer los encargados del VAR y sus asistentes.

Entre los partidos destacados, Eduardo Gamboa arbitrará en el choque entre la U y Unión La Calera en el Nacional. Por su parte, Felipe González impartirá justicia en el Antofagasta-UC; y Roberto Tobar dirigirá el Audax-Colo Colo en el Nacional.

Revisa los equipos arbitrales:

- Deportes La Serena vs. Cobresal

Árbitro: Rodrigo Carvajal

Árbitro Asistente 1: Carlos Venegas

Árbitro Asistente 2: Carlos Poblete Roa

Cuarto Árbitro: Gustavo Ahumada

VAR: Fernando Véjar

AVAR: Juan Lara



- Huachipato vs. Universidad de Concepción

Árbitro: Héctor Jona

Árbitro Asistente 1: Sebastián Pérez

Árbitro Asistente 2: Víctor Pasmiño

Cuarto Árbitro: Miguel Araos

VAR: Rafael Troncoso

AVAR: Manuel Vergara



- Universidad de Chile vs. Unión La Calera

Árbitro: Eduardo Gamboa

Árbitro Asistente 1: Juan Serrano

Árbitro Asistente 2: Manuel Marín

Cuarto Árbitro: Cristian Garay

VAR: Roberto Tobar

AVAR: Felipe Jara

AVAR 2: Gabriel Ureta

Árbitro: Nicolás GamboaÁrbitro Asistente 1: Edson CisternasÁrbitro Asistente 2: Alan SandovalCuarto Árbitro: Cristian AndaurVAR: Fabián AracenaAVAR: Francisco GilabertÁrbitro: Felipe GonzálezÁrbitro Asistente 1: Miguel RochaÁrbitro Asistente 2: Fabián AedoCuarto Árbitro: Rodrigo CarvajalVAR: Franco ArruéAVAR: José CaberoAVAR 2: Víctor LaraÁrbitro: Roberto TobarÁrbitro Asistente 1: Claudio RíosÁrbitro Asistente 2: Mario LagosCuarto Árbitro: Fernando VéjarVAR: Julio BascuñánAVAR: Christian RojasAVAR 2: Raúl Orellana

Árbitro: Cristian GarayÁrbitro Asistente 1: José RetamalÁrbitro Asistente 2: Gabriel UretaCuarto Árbitro: Eduardo GamboaVAR: Ángelo HermosillaAVAR: Héctor JonaAVAR 2: Julio DíazÁrbitro: Christian RojasÁrbitro Asistente 1: Raúl OrellanaÁrbitro Asistente 2: Por designarCuarto Árbitro: César DeischlerVAR: Juan LaraAVAR: Gustavo AhumadaÁrbitro: Por designarÁrbitro Asistente 1: Christian SchiemannÁrbitro Asistente 2: Manuel RequenaCuarto Árbitro: José CaberoVAR: Francisco GilabertAVAR: Nicolás Gamboa