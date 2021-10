La semana promete buen fútbol para todos los gustos con el Campeonato Nacional entrando en una etapa decisiva con los partidos que disputarán Colo Colo y Universidad Católica antes de enfrentarse entre sí en la lucha por el título, la dura pelea por no descender y con el extra de una nueva jornada más de la Champions League.

El lunes comienza con la participación de un par de chilenos en sus clubes con el Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo visitando a Alavés (14:00 horas) por La Liga mientras que en la Serie A la Fiorentina de Erick Pulgar en casa de Venezia (15:45). Otro de los duelos del arranque de semana estará en la Premier League con Arsenal recibiendo a Crystal Palace (16:00).

El martes es un día bastante cargado. En Chile, O'Higgins choca con Deportes Melipilla en Rancagua en su lucha por la salvación (21:00) pero en la tarde habrá juegazos de Champions League con los duelos de Brujas vs Manchester City (13:45) y los de PSG vs RB Leipzig, Atlético de Madrid vs Liverpool, Shakhtar Donetsk vs Real Madrid y el Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal contra el sorpresivo Sheriff, todos estos a partir de las 16:00.

El Campeonato Nacional, el miércoles, tiene en acción a los equipos que pelean arriba y abajo con Deportes La Serena contra Colo Colo (14:00), Universidad Católica ante Santiango Wanderers (18:30) y Everton frente a Huachipato (21:00). En Europa Barcelona va ante Dynamo Kiev (14:45), Manchester United vs Atalanta, Chelsea contra Malmo y Benfica recibiendo a Bayern Munich (16:00).

El jueves tiene una propuesta interesante con Antofagasta ante Unión Española (16:00), Universidad de Chile frente a Palestino (18:30) y Unión La Calera contra Cobresal (21:00). En Europa League destaca el duelo entre Betis de Bravo y Pellegrini ante Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz (13:45) y en Argentina Talleres de Córdoba y River Plate chocan en duelo de punteros (21:15).