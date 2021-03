Zinedine Zidane y el cruce de Real Madrid con Liverpool: "Será muy exigente"

Zinedine Zidane demostró frente a Atalanta, en los octavos de final de la Champions League, que su Real Madrid es contendiente serio en la competición en la que ahora se medirá a Liverpool en cuartos tras el sorteo en esta instancia. Serán dos partidos duros y así lo reconoce el técnico francés.

El entrenador merengue no evitó el tema en la rueda de prensa previa al compromiso frente a Celta de Vigo por La Liga. "Sabemos las dificultades a este nivel. Será muy exigente, sobre todo en lo físico. Pero queda para eso. No me gusta decir si es un buen o mal sorteo, nunca", manifestó.

Real Madrid es el último representante de España en la Champions League, algo a lo que Zizou le resta importancia. "Es una coincidencia. Los equipos españoles son muy buenos. Van a estar siempre ahí. odo va estar complicado. No miramos cómo será una semana u otra. Estamos vivos y queremos seguir trabajando muy fuere. Un día nos ponen arriba y otros no, esto es así".

También salió al paso de la información sobre su posible llegada a la Selección de Francia luego de la Eurocopa de este año. "No miro más allá del día a día. Yo no planifico nada. Puedes firmar 10 años e irte pronto, y al revés", puntualizó.

Celta será la próxima parada del Real Madrid en una dura lucha por el título de La Liga de España junto a Atlético de Madrid y Barcelona. "No hay que olvidar lo que hemos hecho hasta ahora, al revés. Queremos seguir haciendo las cosas bien. Es nuestro día a día. Será exigente ante un gran rival".