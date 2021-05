Toni Kroos saca pecho en picantes duelo de declaraciones con Mason Mount: "Suerte en tu primera final"

Real Madrid y Chelsea se enfrentaron en una semifinal bastante interesante en la Champions League con los ingleses asegurando su cupo al partido decisivo donde lo esperaba el Manchester City. Una de las grandes claves de ambos partidos estuvo en el dominio azul en la mitad del campo.

Toni Kroos y Mason Mount se vieron frente a frente en varias ocasiones pero el cruce fue más allá del terreno de juego y terminó siendo una guerra de declaraciones. El primero en iniciarla fue el alemán al asegurar al afirmar en la rueda de prensa previa que "en 15 años no ha ninguno de sus jugadores individualmente me ha quitado el sueño, juegan bien como equipo, no podría destacar a ninguno".

El joven inglés no se quedó callado y aprovechó la victoria para devolverle el recado. "Vi a uno de sus jugadores decir que ninguno de nuestros jugadores le impedía dormir. Tal vez debería perder el sueño por nuestro equipo. Podíamos haber marcado más de cinco goles", en un mensaje directo al germano.

El experimentado Kroos pegó de vuelta y sacó a relucir toda su hoja de vida como múltiple ganador de la competición europea y en Twitter citó una publicación con las declaraciones de Mount. "Sigo durmiendo bien. Pero bien hecho ayer, felicitaciones. Buena suerte en tu primera final de Champions League".

De momento, la última palabra la tuvo Kroos y queda por ver si Mount recurrirá a las redes sociales para responder nuevamente. Lo cierto es que Chelsea está en la final de la Champions League y espera consagrar un cambio radical desde que Thomas Tuchel llegó a sustituir a Frank Lampard.