Thomas Müller y Robert Lewandowski volverán a encontrarse en una cancha, pero en veredas opuestas. Bayern Múnich y Barcelona comparten grupo en la UEFA Champions League, lo que llevó al mediocampista a dejar un particular mensaje.

Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 202/23, el que dejó varias sorpresas. Una de ellas es el regreso de Robert Lewandowski a Alemania junto al Barcelona, para enfrentar nada menos que al Bayern Múnich, su ex club y donde tiene a uno de sus más grandes amigos: Thomas Müller.

Tito dejó a los Bávaros semanas atrás buscando su salida para firmar con los Culés, la que se concretaría días más tarde. Esto separó a dos de los jugadores más destacados de Europa y quienes mantenían una relación más que cercana, casi de hermanos en la interna del conjunto germano.

Con la camiseta del Bayern Múnich, Thomas Müller y Robert Lewandowski lo ganaron absolutamente todo. Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania, UEFA Champions League, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes fueron el saldo que dejaron juntos para las vitrinas del gigante alemán.

Pero tras la salida del delantero, se esperaba que pasara un tiempo para que ambos se volvieran a encontrar en una cancha de fútbol. Sin embargo, el sorteo de esta tarde dijo todo lo contrario y le entregará a los fanáticos el esperado reencuentro.

Esto no solo tienen contentos a los hinchas, sino también al propio Thomas Müller, que no dudó en celebrar en redes sociales. Con un video en su cuenta de Instagram, se refirió a lo ocurrido y le habló directo a su ex colega en los Bávaros.

"Qué bonito sorteo para los fanáticos del fútbol", comenzó diciendo el mediocampista y multicampeón alemán. Tras ello llegó el mensaje para su amigo. "Señor Lewandowski, te veo pronto en Múnich", le lanzó.

Aunque eso no sería lo único, ya que en la descripción del video también reconoció que espera con ansias volver a encontrarse con su compadre. "Es un desafío especial jugar contra Robert y su nuevo equipo".

El Bayern Múnich y el Barcelona se vuelven a enfrentar en la UEFA Champions League, donde tienen un historial reciente y no muy favorable para los catalanes. La goleada por 8-2 todavía está en la retina de los hinchas, que quieren revancha.

Ahora, Robert Lewandowski estará del lado de los blaugranas buscando dar el golpe en Alemania. Thomas Müller intentará lo propio junto a los suyos, aunque sin duda las miradas se las llevará ese abrazo entre dos amigos que supieron hacer felices a los fanáticos del mundo entero.

Revisa el mensaje de Thomas Müller a Robert Lewandowski tras el sorteo de la UEFA Champions League

Este fue el mensaje que dejó Thomas Müller luego del sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League, con dedicatoria a su amigo Robert Lewandowski.