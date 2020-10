¿Se pierde el debut en Champions? Enzo Olivera avisa que Alexis Sánchez es duda en el Inter de Milán

Esta semana los fanáticos del fútbol están de fiesta. Desde este martes, arranca la fase de grupos de la Champions League 2020/21, donde el Inter de Milán busca ser protagonista de la mano de Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

El elenco neroazzurri hace su debut en la Liga de Campeones el próximo miércoles 21 a partir de las 16:00 horas ante el Borussia Mönchengladbach, encuentro para el que tienen una gran duda. Y es que Alexis sigue con molestias físicas tras su participación con la Roja en el inicio de las eliminatorias. Su aparición en la derrota ante el AC Milan le pasó la cuenta y lo dejó entre algodones.

Enzo Olivera, corresponsal de RedGol en el viejo continente, confirmó la infomarción y dejó claro que es posible que el niño maravilla se pierda el encuentro. Todo dependerá, eso sí, de la última evaluación este martes.

Alexis Sánchez regresó al Inter de Milán con molestias tras su participación con la Roja en el inicio de las eliminatorias. Foto: Getty Images

"La información es que hay alerta otra vez por Alexis Sánchez. Él venía con una fatiga muscular, lo que fue confirmado por Conte. Pero pese a eso, lo mandan a la cancha", comenzó explicando. "Yo creo que Conte se equivoca porque, más allá de las ganas que tenga Alexis en el derby ante el Milan, más importante es el campeonato que viene: la Champions", agregó.

Olivera fue más allá y aseguró que "hoy Alexis no está confirmado para jugar, no está al 100 por ciento. Dicen que no estaba para jugar el sábado, es difícil pasar de 0 a 100".

Esto quedó en evidencia en el duelo ante el Milan, donde lo pudo ver antes de ingresar. "Tuve la suerte de verlo calentar frente a la banca y lo vi tocándose un poco la pierna, no fino".

