Real Madrid vs Inter de Milan | Horario, fecha y canal para ver en vivo el duelo del Inter de Vidal y Sánchez frente a los merengues

Comienza la tercera jornada de la UEFA Champions League, donde hay un partidazo que se lleva todas las miradas, Real Madrid recibe al Inter de Milán, con los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez en la nómina. Además de la calidad de ambos equipos, la clasificación a la siguiente ronda se pondrá en juego, ya que, el arranque de ambos clubes no ha sido bueno en el inicio de la fase de grupos de la competición.



Ambos clubes eran los favoritos del grupo B, sin embargo, en este arranque del torneo continental no han cumplido con ese calificativo y actualmente son los 3° y 4° del grupo.



El Real Madrid viene de un comienzo en la liga local correcto, es más, actualmente se encuentra puntero de La Liga con 16 puntos en siete partidos disputados, sin embargo, su buen desempeño en lo local no se ha reflejado en el ámbito internacional, donde en las primeras dos jornadas por Champions el equipo de Zidane no ha podido dar respuestas a lo que le plantean sus rivales. En el último encuentro de la Champions los merengues apenas empataron a dos con el Monchengladbach.



Inter de Milan por otro lado, su arranque en la temporada no ha sido lo suficientemente bueno, si bien actualmente se encuentra en la 5° posición de la Serie A italiana, el conjunto de Vidal y Sánchez se encuentra muy lejos de las expectativas que se tenían en un inicio, sobre todo por el nivel de juego, las críticas a Conte no han cesado después del cierre de la temporada anterior y el inicio de esta. En el último duelo de la Champions los nerazzurros empataron con el Shakhtar a cero.



Al inicio de esta 3° fecha de la Liga de Campeones, el Real Madrid se ubica en la última posición del grupo B con solo una unidad. Mientras que el Inter de Milan se posiciona tercero con 2 unidades, el líder del grupo es el Shakhtar con 4 puntos que se enfrentará al segundo, el Monchengladbach con también dos unidades.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Real Madrid vs Inter de Milan por la 3° fecha de la Champions League?



Real Madrid vs Inter de Milan jugarán este martes 3 de noviembre a las 17:00 hrs de Chile.

El Real Madrid viene de vencer por 4-1 al Huesca en La Liga (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal y dónde ver en vivo al Real Madrid vs Inter de Milan?



Real Madrid vs Inter de Milan será transmitido en vivo por TV en ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)



Online: ¿Dónde seguir en vivo y por streaming Real Madrid vs Inter de Milan?



Si buscas un link para ver en vivo y online Real Madrid vs Inter de Milan, podrás hacerlo en ESPN Play.