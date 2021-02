Neymar lamenta su ausencia ante Barcelona: "Top 3 de partidos que más quería jugar"

Neymar es la ausencia más relevante que tendrá el partido de ida de los octavos de final de la Champions League entre Barcelona y PSG en el Camp Nou. El brasileño sufrió una lesión de grado 2 en los aductores de la pierna izquierda, que le costará este encuentro y posiblemente la vuelta el 10 de marzo.

El encuentro tenía un sabor especial para la estrella de los parisinos pues iba a ser su regreso al estadio donde estuvo durante cuatro temporadas en la que ganó dos Ligas de España y la recordada edición de la Champions League 2015 en la que conformó un triplete de lujo junto a Lionel Messi y Luis Suárez.

Es por eso que se lamenta, a través de las redes sociales, de su ausencia. "Top de tres de los partidos que más quería jugar", publicó en su cuenta de Twitter acompañando de un emoji de tristeza.

Top 3 dos jogos que eu mais queria jogar �� — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

Neymar ya había mostrado su frustración por esta nueva lesión que le niega participar en un encuentro decisivo. "La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más, pararé un rato de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque dribleo y constantemente me golpean, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo", indicó en esa oportunidad.

La lesión de Neymar está prevista para un mes como plazo de recuperación, por lo que si todo sale de buena manera podrá estar en el encuentro de vuelta para medirse por primera vez a su exequipo.