ESPN transmitirá la final de la Champions League con relato alternativo para personas con discapacidad visual

Este sábado el mundo se paraliza con la final de la UEFA Champions League entre Manchester City y Chelsea, que se juega en el Estadio do Dragao de Oporto de Portugal. ESPN no quiere que nadie se quede fuera de esta transmisión, por lo que tendrá, por primera vez, un relato alternativo para personas con discapacidad visual a través del SAP (Second Audio Program).

El partido decisivo del torneo más importante del Viejo Continente tendrá el relato de Germán Sosa y los comentarios de Jorge Baravalle, quienes serán los encargados de transmitir las emociones y sensaciones de la final a miles de personas por medio de este sistema paralelo de transmisión.

Este relato descriptivo es un audio especial que tendrá más detalles de los jugadores, una correcta locución de los apellidos, número y color de las camisetas de los equipos, gestualidades, emociones y entregará un retrato del estadio, campo de juego, ubicación de la jugada (desde y hacia dónde se dirige), la forma en la que se cometió una falta, cómo se festejan los goles y muchos otros elementos narrativos que buscan una mejor contextualización y experiencia para las personas con discapacidad visual en Latinoamérica.

Esta inicaitiva se replicará, en el futuro, en otras competencias que transmite ESPN, y fue desarrollada en conjunto con distintas asociaciones que promueven la integración de personas con discapacidad visual como ASAC (Asociación de Ayuda al Ciego) APANOVI (Asociación Pro Ayuda a No Videntes) y personalidades destacadas de la comunidad como Silvio Velo, capitán de Los Murciélagos, reconocido seleccionado argentino de fútbol sala para ciegos.

¿Qué es el modo SAP de los televisores?

La gran mayoría de lso televisores viene con la opción SAP, conocida como Second Audio Program o Segundo Programa de Audio. Este canal extra de audio que normalmente viene codificado en monoaural (o popularmente conocido como sonido mono) y se transmite de manera simultánea a la señal principal de algún canal. Así, se ofrece una transmisión alterna a la principal.

A través de este audio alternativo se emitirá el relato de Germán Sosa para personas con discapacidad visual de la final de la UEFA Champions League entre Manchester City y Chelsea.

¿Cómo ver la final de la UEFA Champions League entre Manchester City vs Chelsea con el relato alternativo de ESPN?

Dependiendo del modelo de tu televisor debes acceder al menú de "ajustes". Luego, en el apartado "General" selecciona la opción "Idioma". Acá, puedes definir el idioma principal y el secundario que quieras. En Chile, lo más probable es que el "idioma principal" sea español.

Configuración de audio en un televisor Samsung

- Accede al menú de Configuración.

- Dentro de este menú accede a “Sonido- Emisión- Opciones de audio”.

- Por último, elige el idioma de audio que quieras (y que el canal o programa te permita).

Configuración de audio en un televisor LG

-Accede al menú de Ajustes.

-En el apartado General elige la opción Idioma y aquí podrás elegir el idioma principal y secundario que quieras.

Configuración de audio en un televisor Sony

Dependiendo del modelo, en el control remoto existe la opción SAP o AUDIO, solo debes pulsar para ver los idiomas disponibles y elegir uno.

Si no lo tiene, debes ir a Configuración, y luego a Audio o Subtítulos.

Configuración de audio en un televisor Hisense

-Accede al menú principal.

-Entra en Configuración de idioma.

-En la sección “Audio” que se muestra en la pantalla selecciona el idioma del canal que quieras, el original o español.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al Manchester City vs Chelsea?

La final de la UEFA Champions League entre Chelsea vs Manchester City será transmitida por ESPN y en ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)