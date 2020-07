La nueva edición de Champions League ya tiene 20 clasificados en 10 países

El fútbol en Europa volvió con todo y la próxima semana se reaundará la Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes en el mundo. Recordemos que todo se jugará en Portugal.

Los primeros partidos serán entre Juventus y Lyon y el Manchester City vs Real Madrid, todo el viernes 7 de agosto a las 15 horas. Mientras que el sábado, a la misma hora, Bayern Munich vs Chelsea y Barcelona vs Napoli, son los encuentros programados.

El fin de semana que recién pasó varias competiciones se dieron por finalizadas como lo fue la Premier League, quienes cerraron sus cupos para las competiciones internacionales.

Real Madrid vs Manchester City

En la actualidad son 20 los clubes ya clasificados a la Champions League edición 2020/201, entre los que resaltan Barcelona, Real Madrid, Juventus, Liverpool, PSG, entre otros.

Revisa el listado de las instituciones acá:

ESP (4): Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Sevilla*

ENG (4): Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea*

ITA (4): Juventus, Inter, Atalanta, Lazio*

GER (4): Bayern, Dortmund, RB Leipzig, Mönchengladbach*

FRA (2): Paris Saint-Germain, Marsella

RUS (2): Zenit, Lokomotiv de Moscú

POR (1): Oporto

BEL (1): Brujas

UKR (1): Shakhtar Donetsk

TUR (1): İstanbul Başakşehir