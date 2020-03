Klopp muestra su furia con periodista tras consulta por coronavirus: "Espero que tu trabajo lo hagas mejor que las preguntas"

El mundo ha sido golpeado por el coronavirus, y el fútbol también, porque se han suspendido ligas y muchos partidos se jugarán a puertas cerradas, para evitar posibles contagios.

Con ese panorama se juegan las revanchas de los octavos de final de la Champions League, donde uno de los cruces más fuertes es el de Liverpool ante Atlético Madrid, que está con ventaja para los españoles por 1-0.

En la antesala al choque de este miércoles, el entrenador alemán de los Reds dio una conferencia de prensa, donde se molestó con una de las preguntas, que apuntaba sobre si temían contagiarse durante el desarrollo del juego.

"¿Eres de Madrid? El fútbol es un juego nada más. Formamos parte de la sociedad. No me gusta que estén preguntando. Has venido en un vuelo. Nuestro papel es jugar al fútbol, el tuyo es comunicar. Espero que lo hagas mejor que las preguntas. En este momento todos los jugadores están en buena salud. 22 jugadores que no dan la mano es una señal para la sociedad", señaló el germano.

Acerca de la opción de jugar sin público indicó que "ya lo dije, se trata de yo como ser humano. Cualquier persona sabe que hay cosas más importantes que el fútbol. Hay que buscar una solución. No sé si ayuda jugar a puerta cerrada. El problema es que si no estás en el fútbol estás en un bar. Vamos a respetar. Tenemos familia. Aceptaremos cualquier decisión".

"Que la afición del Atleti no esté será importante, pero tenemos que rendir bien. Las amenazas en las contras lo hace muy bien. También en los balones parados. Tienen un grupo muy maduro en competiciones europeas. Hay jugadores que no han jugado en un estadio como Anfield con un ambiente así. Ojalá podamos utilizar el ambiente a nuestro favor", agregó.

Ya hablando de fútbol, Klopp espera que su equipo tenga mejor rendimiento que en la ida, donde no pateó al arco: "Espero más tiros a puerta. Parece que no tuvimos oportunidades, pero jugamos contra un Atleti que es de los mejores del mundo en defender con profundidad. Un poco de mala suerte con el gol en un balón parado. Pero así es el fútbol. Cosechar un 0-0 habría sido más idóneo. Nunca se rinden, nunca sacan la bandera blanca. Estamos en el descanso en un partido de 90 minutos lo utilizamos tácticamente. Enseñamos situaciones y muchas veces mejoramos. Hemos tenido tres semanas. Desde hace tres semanas hemos preparado el partido".