Josep Guardiola: "Esto no está acabado. El club cree que es injusto, así que vamos a apelar y esperar"

Mientras la dirigencia del Manchester City prepara sus herramientas jurídicas para revertir la decisión de la UEFA de castigar a los ciudadanos por vulnerar el fair play financiero, el entrenador Josep Guardiola confía ciégamente en que todo se resolverá en favor del City.

"Esto no está acabado. El club cree que es injusto, así que vamos a apelar y esperar. Todo lo que podemos hacer es en el campo y hacer lo que hemos hecho los últimos cuatro años. Confío al cien por cien en el club", aseguró el español luego de vencer 2-0 al West Ham en la Premer League.

Agregando que "somos optimistas de que, si clasificamos, el año que viene estaremos en la Champions".

Además negó que se va del cuadro inglés por culpa de la sanción. "Si no me echan, me quedaré aquí al cien por cien. Más que nunca. Primero, porque quiero quedarme. Es algo especial, más que el contrato que me queda. Quiero quedarme y ayudar al equipo a mantener el nivel lo más que se pueda".