Formación: Jerome Boateng es la única duda del Bayern Múnich para la final de la Champions League ante el PSG

El Bayern Múnich quiere volver a tocar el cielo en el fútbol europeo. El campeón de Alemania llega a una nueva final de UEFA Champions League con la misión de levantar la Orejona por sexta vez en su historia.

El cuadro bávaro chocará ante el millonario PSG de Francia y pese a que son favoritos por los resultados previos, los teutones no se confían y preparan una formación estelar con lo mejor que tienen.

Ante esto, el entrenador del Bayern, Hans-Dieter Flick, planea no cambiar su equipo titular que venció al Olympique de Lyon en las semifinales, pero tiene solo una duda en la defensa.

En el duelo ante los franceses, el zaguero Jérôme Boateng tuvo que ser cambiado en por unas molestias físicas y en su reemplazo ingresó Niklas Sule.

La duda en torno a Boateng arroja varias posibiliades. Si está bien, lo normal es que Flick no cambie el equipo. Si no puede jugar, podría entrar Sule en su lugar, aunque el central germano no juega un partido como titular desde hace diez meses. Lucas Hernández es la otra opción, pero a Flick no le gusta jugar con dos centrales zurdos.

De esta forma, si Flick parte con Boateng desde el arranque, la formación del Bayern ante el PSG sería con: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Gnabry, Thiago Alcántara, Muller, Goretzka, Perisic; Lewandowski.

El PSG y el Bayern Múnich se enfrentarán mañana domingo, 23 de agosto, a las 15:00 horas de Chile en la final de la Champions League. Podrás seguir todos los detalles en RedGol.