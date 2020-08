El dolor de Samuel Eto'o y el 8-2: "Estaba triste de verlo detrás de la pantalla, triste por los chicos, por el club"

La Champions League se escurrió como agua de las manos del Barcelona. Los azulgranas despidieron con la derrota más dura ante Bayern Múnich (8-2), en una temporada sin títulos y casi sin sonrisas en el equipo catalán.

Y los históricos del Barcelona levantan la voz. Es el caso de Samuel Eto'o, quien lamentó la goleada en Lisboa, pero llama a la reconstrucción del equipo que lo vio ganar tres ediciones de La Liga y dos de Champions en cinco temporadas y casi 200 partidos.

"Tuve suerte, porque no estaba en el campo ni me podía meter en la piel de los chicos. Lo viví como aficionado, detrás de la pantalla, y estaba triste de verlo, triste por los chicos, triste por el club. Pero como ex jugador de fútbol sé que hay cosas que uno no puede explicar, entonces lo acepté", reflexiona en conversación con RedGol.

"Lo más importante para mí no es lo que ha pasado, porque no podemos hacer nada, si no que de aquí en pocas semanas vuelve La Liga, vamos a volver a empezar a competir y es cómo organizamos esto para darle ilusión a los chicos, a los aficionados", advierte.

Y entiende que la exigenvia del Barcelona es la más alta, por lo que hay que recuperarse rápido. "Cuando uno juega en el Barca siempre tiene que pensar en ganar, y ahora hay que pensar en cómo lo vamos a hacer", explicó.

Samuel Eto'o reconoce que el Barcelona está navegando por aguas tormentosas

En ese sentido explica la derrota como un accidente del deporte. El ex delantero recuerda que estuvo "cuando Barcelona le gana a Real Madrid por 6-1. Es uno de los mejores equipos del mundo, siempre lo ha demostrado y es fútbol, a veces los más grandes sufren".

Y va más allá: "Ahora le tocó a Barcelona vivir un resultado como este. Obvio que el que no ha jugado no puede entender que Barcelona viva esto y es normal, porque siempre esperamos que Barcelona gane".

"Pero yo, que he jugado, lo puedo entender por que es dútbol y eso hace del fútbol un deporte único, porque los más grandes pueden sufrir resultados difíciles", completa el histórico delantero camerunés.