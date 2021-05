La increíble historia de N'Golo Kanté: "Sólo quería convertirme en profesional y dar lo mejor de mí"

Este sábado el Chelsea busca dar la gran sorpresa y arrebatarle el título de las manos al Manchester City. Desde las 15:00 horas blues y ciudadanos chocan en la gran final de la Champions League 2020/21 con la ilusión de levantar la orejona.

Uno de los jugadores más importantes para Thomas Tuchel y que será titular en el encuentro es N'Golo Kanté. El francés es una de las piezas claves en el equipo, lo que lo llama a brillar en esta jornada en la lucha por el campeonato.

En conversación con el sitio oficial de la UEFA, Kanté se sinceró y reveló detalles de su larga batalla para llegar a donde está. "Hace nueve años, cuando jugaba en el filial del Boulogne y debuté como profesional en la Ligue 2, tenía mucha hambre de fútbol y muchas esperanzas depositadas. No sabía hasta dónde podía llegar; sólo quería convertirme en profesional y dar lo mejor de mí".

Kanté quiere celebrar ante el Manchester CIty. Foto: Getty Images

Para el francés "llegar a donde estoy hoy con el Chelsea y tener la suerte de jugar una final de la Champions League, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado desde entonces, es increíble". Pero no solo eso, sino también agradeció a Tuchel. "Ha pasado poco a poco, temporada tras temporada, con victorias, con derrotas, con alegrías y con decepciones. Me ha formado como entrenador y creo que me ha ayudado a ser el jugador que soy hoy".

Por otro lado, Kanté recordó su infancia. "No era necesariamente el mejor ni el más talentoso del equipo, pero di lo mejor de mí con los atributos que tenía. Cuando crecí, empecé a ver vídeos de grandes futbolistas como Maradona, Ronaldo y Ronaldinho. Mis amigos y yo a veces intentábamos imitarlos, para marcar goles como los suyos. Sin embargo, no acabé jugando como ellos ni en la misma posición. También estaba menos dotado técnicamente que ellos".

"Tuve un buen número de pruebas cuando era joven. Las canteras de varios equipos me rechazaron varias veces. Personalmente, no lo veía como un fracaso, sino como una oportunidad para ver cómo me comparaba con el nivel de las categorías inferiores. En aquel momento, no me decía que tenía que pasar por una cantera para ser profesional. Sólo pensaba que tenía que dar lo mejor de mí, pasara lo que pasara, y que triunfaría en una etapa posterior o de otra manera", agregó.

Kanté también dijo cuáles fueron sus modelos a seguir. "Mientras crecía, los entrenadores o los compañeros me decían que me parecía a tal o cual jugador. Yo sólo era una persona que veía fútbol, veía los partidos que me interesaban, sin fijarme necesariamente en los jugadores que estaban en una posición similar a la mía. Cuando llegaban los parones de selecciones, obviamente veía jugar a Francia. Y cuando veía a jugadores como Makélélé o Lassana Diarra, me inspiraba en ellos".

Y no solo eso, sino también sus conversaciones con sus ídolos. "Tuve la suerte de estar en contacto con ellos y son grandes jugadores con su propia carrera, y yo tengo mi propia carrera y mi propia trayectoria. He tenido algunas charlas con Claude desde que llegué al Chelsea. Estuvo aquí para aconsejarme sobre mi juego, y el impacto que puedo tener en el juego del equipo. Poder hablar con él sobre eso es beneficioso para mí, porque conoce la posición".

Finalmente dijo estar ilusionado de enfrentar a Riyad Mahrez, con quien compartió en el Leicester City. "Hemos hablado de ello. Los dos somos conscientes de que es excepcional. Ha costado mucho trabajo desde antes de estar en la Ligue 2 hasta ahora, y mucha perseverancia en el campo y en los entrenamientos. Así que jugar un partido como éste es fantástico. Pero los dos queremos ganar, así que dejaremos nuestra amistad aparcada en el campo. Espero que me vaya bien y él espera que le vaya bien".