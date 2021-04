Casemiro ya piensa en las semis de Champions League: "No nos vemos favoritos ante el Chelsea"

El Real Madrid volvió a meterse entre los cuatro mejores de la Champions League después de dos temporadas quedando en el camino en octavos de final. El cuadro merengue eliminó al Liverpool y va por su decimocuarta Liga de Campeones.

Uno de los puntos altos del Madrid en Anfield fue Casemiro, quien fue elegido como el MVP del partido. El brasileño ganó 10 de 14 duelos, realizó cinco despejes, hizo dos intercepciones y protagonizó 13 recuperaciones (líder del partido) ante los Reds.

Tras el encuentro, Casemiro valoró la clasificación: "Sabíamos que iba a ser muy difícil por el rival, ellos tienen mucha intensidad en su casa, ya lo han demostrado que juegan bien. Pero nosotros hicimos un trabajo fantástico, la clave de ganar títulos es esto, el trabajo en equipo de todos los jugadores".

Por otro lado, el brasileño destacó a sus compañeros Militao y Nacho, quienes estuvieron a la altura para reemplazar a Ramos y Varane: "Muchas veces no sabes cuál es el momento en que te toca jugar y ellos lo han demostrado. Nacho y Militao están preparados para jugar en el Madrid y lo han dejado claro. Teníamos bajas importantes porque Varane y Ramos son pilares, capitanes de este quipo, pero ambos han demostrado que pueden hacerlo igual de bien".

Finalmente, el volante merengue anticipó lo que será la semifinal ante el Chelsea: "No nos vemos favoritos ante el Chelsea, no hay favorito en unas semifinales de la Champions. Pero ahora no estamos pensando en el Chelsea, ya pensamos en el próximo partido de Liga".