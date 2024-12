Magallanes fue el club que formó profesionalmente a Cristián Zavala y por estos días, el cuadro carabelero perdió toda chance de retornar a primera división. La Academia cayó ante Deportes Limache en una tanda de penales que liquidó el sueño del club.

Y que terminó con el ciclo de Ronald Fuentes en la dirección técnica del cuadro blanquiceleste. Precisamente un lanzamiento errado del Manojito de Claveles corrió por cuenta de un lateral izquierdo formado en el club. Un buen valor durante 2024.

Las referencias son para Felipe Espinoza. Tiene 25 años y disputó 31 partidos en el Campeonato Ascenso. Dio tres asistencias en aquel certamen, donde el Maga terminó como escolta de Deportes La Serena. También aportó un pase-gol en la Copa Chile, donde los carabeleros perdieron ante Ñublense.

En su cuenta de Instagram, Espinoza se despidió de la institución. “Por dónde empezar. Llegó el momento que veía muy lejano, el término de una etapa muy linda de mi vida. Lo que parecía el sueño de un niño que se hizo realidad gracias a Magallanes”, reza la primera parte del emotivo texto que compartió.

Felipe Espinoza marca a Lucas Assadi en un duelo entre Magallanes y U de Chile en 2023. (Andrés Piña/Photosport).

“Es el club que me vio nacer, que me dio la posibilidad de ser profesional. El club que me enseñó valores y me trató muy bien hasta el día de hoy. Son muchos años defendiendo estos hermosos colores”, apuntó el Pipe Espinoza, quien estuvo en la máxima categoría del fútbol chileno con el Magallanes que Nicolás Núñez encumbró en el país.

Felipe Espinoza le dice adiós a Magallanes: Zavala le desea éxito en su paso a primera división

Felipe Espinoza le dedicó un tierno adiós a Magallanes y uno de los amigos que hizo en ese club, Cristián Zavala, quien le deseo éxito en el próximo paso, uno directo a la primera división. Todo parece indicar que el Pipe reforzará la banda izquierda de un club de colonias.

Felipe Espinoza marca a Cristián Zavala en la Copa Chile 2024. (Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Tiene muchas posibilidades de sumarse a la Unión Española. Y Zavala augura un porvenir positivo para Espinoza. El “14” de Colo Colo le escribió un tierno mensaje en Instagram. “Tremendo, Pipe. Te quiero mucho. Viene algo muy exitoso”, fue el agasajo del puentealtino para el zurdo.

“Muchas gracias, hermanito. Lo mejor para usted y su familia”, respondió Espinoza en la citada red social. Así las cosas, parece ser cuestión de tiempo que el Pipe cambie la camiseta blanquiceleste por la roja del cuadro hispano,