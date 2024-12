El presidente de la Comisión de Árbitros recalcó que hubo falta de Marcelo Morales y que se cobró en reiteradas ocasiones, por lo que no fue un caso particular con la U.

El campeonato nacional tuvo una definición de infarto entre Colo Colo y Universidad de Chile. Sin embargo, el desenlase en la última fecha estuvo marcado por una jugada que provocó el furioso reclamo del Romántico Viajero.

Es que en el partido de la U ante Everton, Leandro Fernández marcó el 2-1 que forzaba una final contra los albos. Pero el VAR apareció y cobró una falta en el inicio de la jugada de Marcelo Morales sobre Leandro Martínez.

Dicha acción desató el reclamo de los azules, lo que fue liderado por Marcelo Díaz. “No fue falta, todos vieron que no fue falta. Nos privaron de un triunfo, nos privaron de una definición a partido único. No sé por qué, nadie lo puede entender (…) claramente quedó demostrado una vez más que hay algo más allá de la cancha”, lamentó el Bicampeón de América.

Roberto Tobar analiza la jugada más polémica del nacional

Ante esto el presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, decidió analizar en profundiad la polémica jugada que cobró Francisco Gilabert. En el programa Todos Somos Técnicos abordó con lujo de detalle lo ocurrido con el lateral de la U y confirmó el secreto a voces: sí hubo infracción.

Tobar confirmó que hubo falta de Morales, por lo que estuvo bien anulado el gol de Leandro Fernández

“Hay una falta clara. Independiente de los criterios con que esté dirigiendo el árbitro, no nos podemos saltar el reglamento. Por mucho que le esté dando continuidad y ritmo al juego, el reglamento es claro en la acción de la falta. Hay que basarse en el libro e interpretar lo que dice en la página”, expresó el ex referí.

Tras ello, puso como ejemplo que esta jugada también fue cobrada anteriormente en otros partidos. Por lo que no fue un arbitraje que haya perjudicado a la U, como indicaron en el Romántico Viajero.

“En el torneo hubo nueve llamados por esta situación en el inicio del ataque, pero tomó mayor relevancia ya que era el último duelo del campeonato, cuando se estaba resolviendo el torneo. Este tipo de jugadas se llama cuando es un ataque directo y las nueve se sancionaron”, sentenció.