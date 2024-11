La U. de Chile marcó la gran polémica de la jornada, al solicitar a la Segunda Sala que suspenda los partidos por el título de este fin de semana de los azules y Colo Colo respectivamente.

Esta apelación es en el marco del caso audios por Jorge Almirón, luego que el Tribunal de Disciplina determinara que no existían pruebas contundentes para castigar con resta de puntos a Colo Colo.

Por eso, la U apeló a la última carta que le quedaba y ahora debe esperar la respuesta de la Segunda Sala para aceptar su apelación, lo que debiera resolverse prontamente para saber qué pasa con el título del fútbol chileno.

La otra solicitud de la U

El equipo jurídico de la U. de Chile entregó los argumentos y se jugó su última maniobra en la acusación contra Colo Colo.

Sigue la polémica entre ambos equipos /Photosport

Según informó La Tercera, la petición de la U. de Chile apunta a que no se jueguen los duelos en que reciben a Everton y donde los albos visitan el domingo a Deportes Copiapó.

Pero esa no fue la única solicitud, ya que también apuntan a que no haya premiación al campeón este domingo. Esto es aparte a la orden de no innovar en el llamado caso escritorio.

Así, la Segunda Sala debiera avisar en esta misma jornada qué pasa con el alegato de la U. de Chile, con el fin de determinar los partidos del domingo. Ahí, ambos duelos están pactados a las 16:00 horas.