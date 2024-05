Deportes Iquique cumple una buena campaña este año. Luego de conseguir el ascenso, se encuentra en el segundo lugar junto a Coquimbo Unido y Universidad Católica, a cuatro unidades de Universidad de Chile.

Este fin de semana se enfrentará a Colo Colo en el Tierra de Campeones con la intención de mantener este tranco firme. Y su DT, Miguel Ramírez, espera que el elenco esté muy atento y haya aprendido de los partidos pasados ante la UC y la U.

“A nosotros nos pasó contra Católica que tuvimos un gran rendimiento, gran nivel y no concretamos. En el segundo tiempo no nos llegaron salvo el tiro libre de 40 metros. contra la U hicimos un gran primer tiempo, estuvimos 2-0 arriba y no lo cerramos”, señaló el Cheíto a Redgol.

Luego manifestó que “los grandes, indudablemente, te obligan a jugar perfectamente, con más atención. Hay menos errores, menos espacios y es una linda responsabilidad en casa, frente a un rival que está en torneo internacional”.

Edson Puch jugando ante Universidad Católica antes de lesionarse

Iquique recupera a Puch y a dos figuras más

Iquique no ha podido contar en los últimos partidos con Edson Puch, debido a una lesión que sufrió el jugador más desequilibrante del elenco nortino a fines de abril, por lo que se perdió cuatro encuentros. Pero el DT confirma su recuperación y jugará ante el Cacique, al igual que otros dos jugadores.

“Vamos a quedar en buen pie porque vuelven Edson Puch, Diego Orellana y Hans Salinas”, manifestó Ramírez sobre las variantes que tendrá para enfrentar la penúltima fecha de la primera rueda.

“Eso le permite a nuestro equipo ser más competitivo. Y tenemos la ventaja de que la cancha la conocemos perfecto, entonces va a ser un lindo partido”, confesó el estratega de los Dragones.

Además promete que “en lo táctico habrá movimiento interesante de los dos equipos”, y no se confía que el Cacique vaya la próxima semana a Paraguay a jugar Copa Libertadores: “Independiente de quiénes jueguen va a ser difícil, porque van a entregar lo mejor para quedarse con los tres puntos”.