"Eso no se hace": Figura de Rangers denuncia que hinchas atacaron a su familia

Rangers de Talca no pudo cerrar de la mejor forma la primera rueda de la Primera B. El elenco del Maule cayó por 2-1 ante Recoleta y dejó escapar la chance de local para acercarse a Deportes La Serena, que es el único líder del ascenso.

El cuadro de Juan José Luvera de esta forma acumula tres fechas sin saber de victorias y queda en la cuarta posición. Resultado que molestó a los hinchas locales y que se descargaron con todo con sus jugadores. Los ánimos se caldearon al termino del encuentro en el estadio Fiscal de Talca.

Incluso el PF de Rangers, Nicolás Bochini, protagonizó un fuerte altercado con un grupo de fanáticos. Si hasta se intercambiaron insultos y “Pato Yáñez”. Pero el tenso ambiente también afectó a uno de los pilares del equipo.

Esto porque Bastián San Juan también terminó sufriendo con el malestar de los aurinegros. Así lo evidenció con bastante molestia en sus redes sociales donde acusó que su familia corrió riesgo por lo ocurrido la noche del lunes.

“Quisiera decirles a esos “hinchas” que me estaban esperando fuera del estadio, que eso no se hace. Yo voy con mi familia, dentro de la cancha griten lo que quiera, pero afuera de ella eso no se hace”, lamentó el central.

El descargo de San Juan.

“El ver a mi familia tan afectada, espero no se vuelva a repetir”, advirtió el joven jugador que exigió mejores condiciones de seguridad para los jugadores y sus familias en el estadio Fiscal de Talca.

¿Cuándo juega Rangers?

El cuadro del Maule vuelve a jugar el próximo domingo 16 de junio por la Copa Chile cuando visite a Comunal Cabrero. Tras ello, retorna a la Primera B el 17 de julio de local contra Magallanes.