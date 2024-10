Colo Colo y Universidad Católica animarán esta tarde de jueves una nueva edición del clásico en el Estadio Monumental. Ambos equipos llegan con la obligación de ganar, con el Cacique buscando sumar tres puntos que lo acerquen al título y los cruzados con la opción de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Pese a la importancia del duelo, hay quienes optan por bajarle el perfil ante la posibilidad de catalogarlo como un “clásico” de nuestro balompié. Chocan dos de los tres equipos más grandes de Chile, pero aún así no se convencen de darle este rotulo.

En ese lote se encuentra Patricio Yáñez, quien en su podcast “El Camarín del Pato” aseguró que “la U con Católica es un clásico. Antiguo, mi tío me llevaba a ver partidos. Fui más de alguna vez a ver un clásico universitario”.

“En Colo Colo, cuando llegué, nunca me habían dicho que era clásico. No es ningunear ni quitarles la cuestión. En la época en que estuve no era clásico enfrentar a Católica (…) Me imagino los jugadores actuales sienten que no es clásico”, agregó el Pato.

Para cerrar, el ex atacante comparó lo que se viene en el duelo entre el Cacique y Cobreloa, concluyendo que “no era un clásico, pero era un partido más disputado. Tenía cuento. Colo Colo mucho tiempo no pudo ganar allá. Cobreloa siempre te complicaba, era rivalidad”.

¿A qué hora se jugará el Colo Colo vs Universidad Católica?

El clásico entre albos y cruzados está programado para hoy jueves 3 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 24 pendiente del torneo.

¿Dónde ver este duelo del Campeonato Nacional 2024?

Este encuentro entre Colo Colo y Universidad Católica será transmitido en TV a través de TNT Sports Premium, mientras que en streaming estará disponible en Max. Revisa las señales según cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

TU VES: 504 (SD) HD NO DISPONIBLE

ZAPPING: 99 (HD)