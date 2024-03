Esta es una de todas las ofertas con las que cuenta Coolbet Chile para los nuevos usuarios, ya que también podrían recibir códigos promocionales, si es que están disponibles u otras promociones. Sin embargo, para acceder a ellos el bono de bienvenida debe ser apostado sí o sí.

Coolbet cuenta una variada oferta deportiva en la que los usuarios podrán apostar. Entre ellos se pueden encontrar fútbol y sus variantes como Liga Europea, Champions League, Bundesliga, encuentros nacionales o también Fútbol Americano; además de tenis, básquetbol, béisbol, Rugby, Golf, Béisbol, Ciclismo, Boxeo, Formula 1, hasta carreras de caballos.

Esta casa de apuestas cuenta con la licencia de operación MGCA emitida por la Autoridad de Juegos de Malta, también un proceso de verificación de cuenta y diferentes canales de contacto de servicio al cliente, por lo que Coolbet es una casa de apuestas segura.

En esta review los usuarios podrán aprender los pasos para saber cómo activar el bono de bienvenida Coolbet y también otros detalles como que no es posible acceder al bono de bienvenida sin depósito Coolbet.

Qué incluye el bono de bienvenida Coolbet

El Coolbet Bono de bienvenida incluye sólo la promoción indicada por la página web. Tal como su nombre lo menciona está solamente disponible para los nuevos usuarios de Coolbet en Chile y para activarlo los clientes deben cumplir con ciertos requisitos.

Algunos de los requisitos son la mayoría de edad, tener una cuenta, realizar un depósito y apostar dentro de los próximos 30 días post inscripción. Además, se debe apostar 6 veces el monto con una cuota mínima de 1.5.

Cabe destacar que otro tipo de promociones son individuales a este bono para primeros usuarios, no están ligadas e incluso no pueden ser usadas sin antes cobrar el bono de bienvenida. Además, también es importante saber que las promociones no son acumulables.

De todas maneras, aquí pueden ver una tabla con los bonos disponibles en el momento:

Actividad Bono Obtener el bono Apuestas deportivas Coolbet Bono de bienvenida: dobla tu depósito desde 5.000 hasta 200.000 CLP. Visita Coolbet

Bono de bienvenida en apuestas deportivas Coolbet

El Coolbet Bono de bienvenida puede ser utilizado en todos los deportes disponibles y mercados deportivos que ofrece Coolbet en Chile. Alguno de los deportes disponibles en la casa de apuesta son:

Fútbol

Tenis

Básquetbol

Béisbol

Rugby

Golf

Ciclismo

Boxeo

Carreras de caballos.

Fútbol Americano

Criquet

Fórmula 1

E-Sports

NBA

Futsal

MMA

Dardos

Curling

Apuestas en Vivo

La oferta es de más de 30 opciones deportivas, el detalle puede encontrarse en la página web de la operadora. Para obtener más información visita el sitio web del operador.

Cómo activar el bono de bienvenida Coolbet

Activar el Coolbet Bono de bienvenida es un proceso que no cuenta con mayores complicaciones pero debe seguirse al pie de la letra para que sea exitoso. Lo único que deben realizar los usuarios es seguir los siguientes requisitos para saber cómo activar el bono Coolbet:

Estar registrado, cumplir con la mayoría de edad y aceptar términos y condiciones de la página web. Realizar el primer depósito dentro de los primeros 30 días posteriores al registro. El primer depósito debe ser entre 5.000 CLP y 200.000 CLP. Finalmente, para liberar el bono se debe apostar 6 veces el monto con una cuota mínima de 1.5.

Y listo, después de todos estos pasos ya estará activo Coolbet Bono de bienvenida y Coolbet doblará el depósito. Revisa todos los términos y condiciones.

Términos y condiciones para activar el bono de bienvenida Coolbet

Para saber un poco más sobre el Coolbet Bono de bienvenida, es recomendable leer los términos y condiciones.

Esta información se puede encontrar al final de la página web, en la sección de Políticas y luego en el apartado Términos y Condiciones – Bonificaciones. Lo más importante para destacar son los siguientes puntos:

Los bonos y bonificaciones se pueden apostar sólo una vez por persona o todo lo que derive esto: cuenta de usuario, dirección de IP, correo electrónico, etc.

Las ofertas dirigidas a nuevos usuarios como Coolbet Bono de bienvenida, se cuentan una vez como oferta relacionada al registro.

El operador se reserva el derecho de ofrecer Coolbet Bono de bienvenida u otro tipo de oferta cuando lo estimen conveniente, así como cancelarla si lo creen necesario.

Para acceder al Coolbet Bono de bienvenida, el usuario debe cumplir sí o sí con los siguientes requisitos: Estar registrado, cumplir con mayoría de edad, depositar hasta 30 días después de la inscripción, realizar un depósito entre 5.000 y 200.000 CLP y, finalmente, apostar 6 veces el monto con una cuota mínima de 1.5.

El usuario que no realice un depósito no podrá acceder a bonos de bienvenida. O sea, Coolbet bono sin depósito no es posible .

Si se quiere hacer uso de la bonificación más de una vez, por ejemplo tratando de cobrar elCoolbet Bono de bienvenida dos veces, cambiando la dirección de IP, el bono será retirado y la cuenta cancelada o bloqueada. También se puede excluir al usuario de futuras bonificaciones.

¿Coolbet ofrece un bono de bienvenida sin depósito?

Obtener un Coolbet bono sin depósito no es posible, específicamente en el caso del bono de bienvenida, en el que se exige al nuevo usuario depositar durante los 30 días posteriores a la inscripción.

La idea de la página web es entregar beneficios como doblar el bono de depósito, entregar un monto mayor dependiendo del rango de dinero depositado o también entregar posibles apuestas gratuitas pero siempre con una restricción: haber depositado en un comienzo.

De hecho, además de que el bono de bienvenida sin depósito Coolbet no sea posible, también es necesario usar Coolbet Bono de bienvenida para poder optar a otras ofertas. Recuerda que cada bono tiene sus requisitos.

Preguntas frecuentes

¿Cómo activar el Coolbet Bono de bienvenida?

Para activar el Coolbet Bono de bienvenida, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: Estar registrado, depositar hasta 30 días después de la inscripción, realizar un depósito entre 5.000 y 200.000 CLP y, finalmente, apostar 6 veces el monto con una cuota mínima de 1.5.

¿Puedo usar el Coolbet Bono de bienvenida en cualquier deporte?

Sí, hay una lista de más de 30 opciones deportivas para apostar, por lo que el Coolbet Bono de bienvenida puede ser usado en cualquiera de ellos.

¿Hay alguna restricción de tiempo para usar el Coolbet Bono de bienvenida?

Sí, el depósito debe realizarse dentro de los siguientes 30 días post registro. Este es uno de los requisitos para activar el Coolbet Bono de bienvenida.

Si tengo dudas con el Coolbet Bono de bienvenida, ¿dónde puedo acudir o a quién puedo contactar?

Para resolver dudas sobre el Coolbet Bono de bienvenida, es recomendable leer la sección de preguntas y respuestas, términos y condiciones y, obviamente, contactar a servicio al cliente.

Sobre los términos y condiciones, ¿qué dicen sobre el Coolbet Bono de bienvenida?

Los términos y condiciones indican que Coolbet Bono de bienvenida sólo puede ser cobrado una vez y que si un usuario es sorprendido canjeando dos veces, como por ejemplo, usando una dirección de IP o identificación falsa, su cuenta puede ser cancelada, bloqueada o dejar de recibir promociones. También indica que sólo es posible cobrar el bono realizando un depósito.