El domingo Universidad de Chile cayó frente a Melipilla y sumó su sexta derrota en los últimos siete partidos del Torneo Nacional.

Una situación que preocupa, porque el equipo estuvo peleando arriba en algún momento y ahora está décimo en la tabla, a sólo seis puntos de la zona de peligro.

No sólo los hinchas están inquietos, sino también el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien se refirió a la crisis que vive el club y a las decisiones que se tomarán en los próximos meses.

Eso sí, afirmó: “La incidencia que tenemos en las decisiones del directorio están dadas por nuestros dos directores, y el poder real que tenemos es el que nos pertenece el nombre y los símbolos del club deportivo. Nosotros no somos responsables de una forma de entender el manejo de los clubes de fútbol”.

“Si me preguntas mi opinión personal, está basada en valores, en general no lo digo por este club, sino por cualquier club, que no se condicen con la participación de las hinchadas y valores deportivos", señaló en la Jornada Tecnológica y Desarrollo Sostenible de Magallanes 2021.

"Nosotros tenemos que seguir las vías regulares por las que la universidad puede incidir en las decisiones que tomen los directorios, y eso es lo que estamos haciendo", añadió.

Y finalizó: "Tomamos sí, absoluta conciencia y nota de la preocupación que existe en la hinchada, académicos, estudiantes y funcionarios por querer saber más de lo que está ocurriendo con la conducción del club”.

Universidad de Chile intentará levantar cabeza este sábado cuando se enfrente a Curicó Unido en El Teniente de Rancagua por la fecha 29 del Torneo Nacional.