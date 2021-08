Universidad de Chile espera aprovechar este mercado de fichajes del Campeonato Nacional para hacer alguna incorporación que los fortalezca de cara a la segunda vuelta y uno de los primeros nombres que se pone sobre la mesa es el de Jorge Recalde, actualmente jugador de Olimpia de Paraguay.

De hecho, su propio representante, Regis Marqués, confirmó contactos con una institución de nuestro país. "Recibió una propuesta muy buena por él desde Chile, no puedo decir el club, puedo decir el país, pero no le convence mucho al jugador", afirmó a la emisotra Radio Universo 970 AM.

ver también Jaime Valdés se pone la camiseta de la U y Pinilla estalla

Sin embargo, el periodista de ABC, Bruno Pont, confirmó que era el cuadro bullanguero el que ha alzado la mano para su fichaje. "Anticipo: Pollo Recalde con propuesta firme de la Universidad de Chile", escribió a través de su cuenta de Twitter.

El mediocampista, quien es enganche, es una de las figuras que ha tenido el Decano durante la temporada y destacó en la actual edición de la Copa Libertadores en la que cayeron eliminados a manos del poderoso Flamengo en cuartos de final, marcando el tanto del descuento en el partido de vuelta.

Universidad de Chile estaría, de esa manera, buscando un nuevo jugador en la zona de creación para hacerle competencia a Marcelo Cañete, quien en la actual temporada aún no termina de cumplir todas las expectativas.