Universidad de Chile cedió terreno en la parte alta de la tabla de posiciones luego de conseguir un agónico empate ante Deportes La Serena. Los azules rescataron un punto en el final del encuentro gracias a la aparición Joaquín Larrivey.

El delantero otra vez salvó a los estudiantiles y llegó a 16 tantos, ratificando su título del máximo artillero del Campeonato Nacional. El nivel que ha mostrado en la última temporada ha sido clave para que se mantengan arriba en la clasificación, pero su futuro podría estar en otro lado.

Y es que pese a que sus ganas de seguir en la U están intactas, desde la directiva de Azul Azul todavía no se mueven al respecto. De hecho, el jugador había pedido hacerlo antes de septiembre o sino se vería obligado a escuchar otras ofertas.

Larrivey esperó a la U para renovar, pero ya puede escuchar otras ofertas. Foto: Agencia Uno

En la última edición de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Claudio Borghi abordó lo que está pasando con Larrivey. "Es difícil conseguir jugadores que lleguen y rindan en equipos grandes. Para muestra, muchos de los que hoy tienen buena participación en otros equipos, en los grandes no lo pudieron hacer".

Tras ello, el bichi entró de lleno en el caso del goleador, apretando a los azules a negociar rápido. "La U no se puede dar el lujo de perderlo. No me meto en lo económico porque no me corresponde y no sé su contrato. Mi pregunta es si Larrivey está tan identificado con la U como para que otro equipo se lo levante a fin de año".

Finalmente Borghi recalcó que, en caso de no lograr su continuidad, Larrivey podría hasta terminar en otro club del Campeonato Nacional. "Está dando muestras y nadie se acerca. Quizás algún otro equipo chileno le puede ofrecer alguna condición o un contrato".